Eventname: Fully Automatic Tour 2018

Headliner: Annisokay

Vorband(s): I Set My Friends On Fire

Ort: diverse Shows in Europa

Datum: vom 23.08.2018 bis 29.12.2018

Kosten: ab 21,50€ VVK

Genre: Post-Hardcore, Metalcore, Alternative Rock

Veranstalter: Extratours

Nachdem am 17.08.2018 ihr hochgelobtes neues Album Arms (Link zum Review: hier), auf den Markt kam, welches ich heute Morgen noch im Radio hoch und runter gehört habe, freuen wir uns darüber, euch die neue Tour der Jungs aus Halle (Saale) präsentieren zu können. Neben einigen Sessions auf dem Reload Festival 2018 und dem Rock Am Beckenrand stattet die Band um Dave Grunewald und Christoph Wieczorek dem Vereinigten Königreich für zwei Konzerte einen Kurzbesuch ab, um dann für vierzehn Events durch Deutschland und Österreich zu hoppen. Besuchen kann man sie gefühlt überall, wo es einen Schuppen gibt, der abgerissen werden will. So macht man nicht nur Berlin, Köln, Stuttgart, München und Wien einen Stopp, sondern wird auch in Dresden, Nürnberg und Osnabrück das Publikum begeistern – wir würden uns freuen euch vor Ort anzutreffen.

Fully Automatic Tour 2018

w/ I Set My Friends On Fire

18.10. UK London – O2 Academy Islington

19.10. UK Birmingham – Asylum

25.10. D Berlin – Musik & Frieden

26.10. D Osnabrück – Bastard Club

27.10. D Cologne – MoreCore Festival

30.10. D Dresden – Scheune

31.10. D Nuremberg – Z-Bau

01.11. D Hanover – MusikZentrum

02.11. D Hamburg – Logo

03.11. D Bochum – Matrix

08.11. D Stuttgart – Universum

09.11. D Munich – Backstage

10.11. A Vienna – Flex

15.11. D Saarbrücken – Garage

16.11. D Aschaffenburg – Colos-Saal

17.11. D Leipzig – Täubchenthal

