“VII ARC – CD-Release Show am 22.09.2018 im Don’t Panic Club, Essen (Vorbericht)“

Eventname: VII ARC – CD-Release Show

Headliner: VII ARC

Vorbands: The Ocean Screams, Traveller



Ort: Don’t Panic, Essen

Datum: 22.09.2018 (Einlass: 20:00 Uhr, Start: 20:30 Uhr)

Kosten: 10,00€ VK, 13,00€ AK

Genre: Alternative Metal, Visual, Metalcore, Post Metalcore

Veranstalter: Kult on Tour (https://www.facebook.com/KULT-on-TOUR-130181163796337/)

Link: https://www.facebook.com/events/576169302755530/

VII ARC feiern gemeinsam mit den Metalcore Bands The Ocean Screams und Traveller die Veröffentlichung von Teil 1 ihres Doppelalbums ATONIA – THE VOID OF TARTAROS.

Harte Riffs, fiese Breakdowns und Grooves jenseits der üblichen Genre-Schubladen erwarten Euch bei drei leidenschaftlichen und authentischen Metalcore Shows an diesem Abend im Don’t Panic in Essen.

Tickets zum VVK Preis von 10 € sind bei den Bands, im Don’t Panic und auf www.vii-arc.de/atonia erhältlich.

Für das Konzert ist noch bis zum 01.09.2018 ein ganz besonderes und streng limitiertes VIP-Paket verfügbar. Neben dem Eintritt zur Show enthält das VIP-Paket, ein exklusives Release-Show T-Shirt in Eurer Größe, Early Entry zur Show und ein von den Bands signiertes DIN A2 Poster. Die VIP Ticket gibt es exklusiv nur auf www.vii-arc.de/atonia.

ATONIA ist das zweite Studioalbum der deutschen Rockband VII ARC und wird in zwei Teilen als Minialben veröffentlicht. Eines schwarz, das andere weiß. Das erste schwarze Kapitel ATONIA – THE VOID OF TARTARUS beinhaltet acht brandneue Tracks und erscheint am 22.09. VII ARC wurden in Essen, NRW, gegründet und sind seit 2014 aktiv. Mit Einflüssen aus Deathcore, Nu Metal und dem düsteren, jedoch auch poppigem Metalcore Sound der japanischen Rock Szene befahren sie in der deutschen Rockszene bisher eher unbekannte Gewässer jenseits der üblichen Genre-Schubladen.

Mit der Veröffentlichung von ATONIA entpuppt sich die Band in einer gänzlich neuen und weiterentwickelten Form, da jetzt mit erstmalig komplettem Line-Up auch alle Bandmitglieder in das Songwriting integriert sind. Auch wenn es nicht als Konzeptalbum auf den ersten Blick entworfen ist, offenbart sich ATONIA als die Transformation von schwarz zu weiß, von der Hölle zum Himmel, von der Dunkelheit zur Klarheit – jedoch: wird die Wahrheit ertragbar sein? Das weiße Kapitel und die Antwort folgen später in 2019.

Ein Video zu Atonia ist noch nicht veröffentlicht, aber Chasin‘ Dreams wird bei jeder Show lautstark von den Fans gefordert, also hier mal das Video dazu:

Die Band The Ocean Screams musste ja leider gerade Mitte Juli verkünden, dass sie und ihr Sänger getrennte Wege gehen. Aber keine Bange, man hat, zunächst mal vorläufig, mehr als würdigen Ersatz gefunden, so dass der Show am 22.09. in Essen nichts im Wege steht. Hier gibt es das Video zu Jaws, bei dem noch Jens am Mikro stand:

Auch die Jungs von Traveller sind natürlich nicht untätig, das Besetzungskarussell hat sich allerdings auch bei ihnen gedreht. Mit dieser neuen Mannschaft habe ich sie noch nicht erlebt, aber das wird sich ja ändern. Schon etwas älter ist der Song Roots, aber vielleicht gibt es ja am 22.09. auch schon neue Songs auf die Ohren:

Kommentare

Kommentare