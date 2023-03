Anthem: zweite Single „Snake Eyes“ und Musikvideo veröffentlicht

Vier Jahre nach dem weltweit veröffentlichten und von der Kritik gefeierten Album Nucleus im Jahr 2019 (eine Neuaufnahme ihrer klassischen Hits mit englischen Texten) hat die führende japanische Heavy-Metal-Band Anthem die pandemische Auszeit klug genutzt und ist nun startklar, ihr brandneues Studioalbum Crimson & Jet Black zu veröffentlichen. Alle Songs sind wieder in englischer Sprache, und das Album wird am 21.04. weltweit und in Europa via Reaper Entertainment veröffentlicht.



Heute präsentiert die Band bereits die zweite Single Snake Eyes und zudem ein brandneues Video zum Song. Ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und das dazugehörige Video gibt es hier zu sehen:

Nachdem Anthem nicht nur eine, sondern gleich zwei Jubiläumstourneen im Jahr 2021 abgeschlossen haben (= die 35-jährige Jubiläumstour der Band, die aufgrund der Pandemieeinschränkungen verschoben wurde, sowie das 20-jährige Jubiläum ihrer Reunion-Tour mit dem Titel Anthem vs Anthem 2001), haben Anthem dieses neue Album in Angriff genommen, um ihr nächstes Kapitel zu beginnen. Ursprünglich war die Fertigstellung für das Frühjahr 2022 geplant, aber Bandleader Naoto Shibata, seines Zeichens Perfektionist, beschloss, die Qualität der Songs noch weiter hochzuschrauben und verschob die Aufnahmen auf den Sommer/Herbst, damit sich die pure Brillanz entfalten konnte. Wie bei den vergangenen Alben ist Naoto der Hauptproduzent des Albums, aber dieses Mal ist der renommierte schwedische Produzent Jens Bogren (bekannt für seine Arbeit mit Bands wie Arch Enemy, Amon Amarth, Dimmu Borgir und Opeth, um nur einige zu nennen), der schon Nucleus gemischt und gemastert hatte, als Co-Produzent dabei.

Die Trackliste liest sich wie folgt:



1. Snake Eyes

2. Wheels Of Fire

3. Howling Days

4. Roaring Vortex

5. Blood Brothers

6. Master Of Disaster

7. Void Ark

8. Faster

9. Burn Down The Wall

10. Mystic Echoes

11. Danger Flight

Anthem sind:

Naoto Shibata – Bass

Akio Shimizu – Gitarre

Yukio Morikawa – Gesang

Isamu Tamaru – Schlagzeug