Antiheld: das neue Album „Disturbia“ erscheint am 20.11.2020

Nach intensivem Songwriting während der Pandemie veröffentlichen Antiheld ihre neue Single! – Himmelblau! Die Band startete kürzlich auch den Pre-Order für ihre neues, kommendes Album Disturbia, das am 20. November 2020 via Arising Empire erscheinen wird!

Für die Fans der Stuttgarter wird es Disturbia im limitierten Special-Box Format, sowie Vinyl und Digipak geben!

Antiheld:

„Ein Lied über die himmelblau leuchtende Depression unserer beziehungsunfähigen Generation, die sich von oben beim erwachsen werden zuschaut & kurz davor ist, einfach loszulassen. Auch wenn wir auf Disturbia unseren eigenen Pop zu Grabe tragen, ist Himmelblau vielleicht der beste Popsong, den wir je geschrieben haben.“

Antiheld, ursprünglich eine Band von der Stuttgarter Straße. Von heut auf morgen findet man sich plötzlich im richtig dicken Major Business wieder, schießt beide Alben in die Charts, spielt auf Southside, Hurricane und Co, spielt Touren mit ausverkauften Shows, um dann keine drei Jahre später mit allem zu brechen und sich zu erinnern, wo man eigentlich herkommt. Um mit Disturbia ein Album zu schreiben, dass es so in der deutschsprachigen Welt bisher noch nicht gab.

Der erste Eindruck der Plattenfirma Arising Empire skeptisch, nahezu kritisch. Zu wenig Pop, zu wenig Radio. Der zweite Eindruck; Zitat: „Das kann das Album des Jahres werden.“

Man kennt diese Entwicklung von vielen Bands. Man strotzt vor Credibility und schreibt seine Musik nicht für die Geld-machende-anti-Kunst-Industrie. Dann merkt man, dass es immer schwerer wird den Kühlschrank voll zu machen und springt mit dem Kopf voraus in die inhaltslose, austauschbare Radio-Landschaft. Den fünf Stuttgartern erging es ähnlich, nur eben anders herum.

Nachdem die Band mit dem ersten großen Major-Deal so unverhofft wie heftig in das Haifischbecken krachte, folgte mit dem zweiten Album Goldener Schuss und dem damit verbundenen Labelwechsel zu Arising Empire eine erste musikalische Emanzipation. Raus aus der Welt voller Einheits-Pop, hin zu einem Album, für das es noch keine vordefinierten Zielgruppen gibt. Die Lyrics deep & bitter, der Sound nicht der einer klassisch deutschen Rockband. Ein Mix aus Highly Suspect & Thrice, mit ein bisschen Grunge, Punk und Rap-Attitüde.

Am 20.11.2020 bringen Antiheld ihr drittes und bisher wichtigstes Album. Ein Album wie ein Film von Scorsese – düster, geschrieben auf Weißwein in der Isolation einer Pandemie. Das politische Bullauge der in Privilegien lebenden mit Blick auf das Elend scheinbar unendlich weit entfernter Menschen, die Selbstreflexion des menschlichen Versagens, das Ersticken der Ängste im exzessiven Rausch, die Abrechnung mit der Kirche, die Auseinandersetzung mit dem Tod des eigenen Managers, bis hin zur Hoffnung auf Gretas vermeintliche Rettung der Welt und unser längst überfälliges Umdenken. Belanglose Popmusik ist tot.

Antiheld

„Du kommst in den abgefucktesten Club der Stadt, Strobolicht spiegelt sich in Tellergroßen Pupillen.

Düstere Lyrics im Rapstyle auf harten Gitarren mit einem Hauch Billie Eilish.

Wenn um dich die Sterne falln, schießt du dich ins All. Alles dreht sich um dich, wie Motten um Licht.

Willst heute nicht gerettet werden, bist so befreit. Der Mensch will nur in Freiheit sterben, oh wie es schneit.“

Aufgrund der derzeitigen Umstände ist die Tour mit Saltatio Mortis ins nächste Jahr verlegt worden.

Saltatio Mortis – Für immer Frei Tour 2021

w/ Antiheld

12.11.2021 – DE – München

13.11.2021 – DE – Wiesbaden

18.11.2021 – DE – Berlin

19.11.2021 – DE – Leipzig

26.11.2021 – DE – Bochum

27.11.2021 – DE – Hamburg

03.12.2021 – DE – Fürth

04.12.2021 – DE – Ludwigsburg

16.12.2021 – AT – Wien

17.12.2021 – AT – Linz

18.12.2021 – CH – Zürich

Tickets: https://www.antiheldmusik.com/konzerte/

Antiheld sind:

Luca Opifanti – Gesang & Gitarre

André Zweifel – Gitarre

Matze Brendle – Bass

Sven Fischer – Schlagzeug

Henry Kasper – Akkordeon & Piano