Extrabreit: veröffentlichen neues Album „Auf Ex!“ am 13.11.2020

Extrabreit veröffentlichen das erste Studioalbum seit 13 Jahren. Auf Ex! erscheint am Freitag, den 13.11.2020 und, wie solle es auch anders sein, werden 13 Songs auf dem Album zu hören sein.

Die erste Single Die Fressen Aus Dem Pott ist bereits veröffentlicht:

Das Album kann hier vorbestellt werden: https://fanlink.to/dFrK

Extrabreit in die 20er!

Sie verspotteten die Polizei, zündeten die Schule an und besangen düster den Tod des Präsidenten. Sie ließen auf Partys den Flieger abheben, wollten Annemarie ficken, beschworen die Wonnen der Kleptomanie und die Abgründe des Kokains: Ende der 70er entdeckten fünf Jungs aus Hagen die Schönheit der 3-Minuten-Gitarrenhymne mit rotzig-subversiven Texten und eroberten bald darauf damit die Charts: Extrabreit, die Erfinder des deutschen Pop-Punks.

Dafür wurden sie von renitenten Teenagern heiß geliebt und von der Musikkritik als NDW-Spaßkapelle verschrien, von Franz-Josef-Strauß‘ Bayrischem Rundfunk verboten und von der Punk-Avantgarde als Abzocker angefeindet. Schon in den 80ern waren Extrabreit eine ebenso umstrittene wie legendäre deutsche Band und im Jahr 1982 mit zwei Goldenen Schallplatten auch die erfolgreichste.

Eigentlich waren sie eine punk-infizierte Garagen-Rockband aus dem Umfeld der linken Szene ihrer Heimatstadt Hagen, die Musik und Texte für sich und ihre Leute machten. 1978 in Hagen von dem Schaufensterdekorateur Stefan Klein (Gitarre, heute St. Kleinkrieg) gegründet, machten Extrabreit mit dem Cartoonzeichner Kay Schlasse (aka. Kai Havaii) als Sänger und Texter zunächst mit Livekonzerten regional auf sich aufmerksam und erhielten 1980 die Chance, ihre Songs auf dem selbstironisch Ihre Grössten Erfolge genannten Debütalbum zu veröffentlichen.

Es enthielt 13 Alltagshymnen, von Hart Wie Marmelade, Lottokönig und Sturzflug bis zu Junge, Wir Können So Heiß Sein und interessierte zunächst nur Wenige. Erst beharrliches Touren und das zweite Album Welch Ein Land! Was Für Männer! mit der Chart-Single Polizisten brachte Ende 1981 den Durchbruch.

Als im Frühjahr 1982 nachträglich aus dem Debütalbum die Single Hurra, Hurra, Die Schule Brennt ausgekoppelt wurde, verbuchten Extrabreit nicht nur ihren größten Single-Hit der 80er, sondern galten fortan auch als die Bad Boys der NDW, die der BRAVO und anderen Teenie-Zeitschriften einige Skandalgeschichten wert war. Dabei hatte man neben partytauglichem Chart-Stoff auch so singuläre Rocksongs wie Der Präsident Ist Tot oder Ruhm zu bieten. Im Herbst 1982 beschloss das Album Rückkehr Der Phantastischen 5! die Trilogie der Frühwerke mit Nummern wie Kleptomanie, Superhelden, Kokain, Komm Nach Hagen (Werde Popstar) und Duo Infernal (mit Marianne Rosenberg).

Damit hatten Extrabreit innerhalb von zwei Jahren drei klassische Deutschrock-Alben hinterlassen, die bis heute als stilbildend gelten müssen. Auch mit ihren Cover-Ideen, Werbekampagnen und Live-Video-Screens haben Extrabreit Maßstäbe gesetzt („Großartig großspurig“, DIE WELT), bevor auch ihnen das Verebben des NDW-Hypes zunächst zum Verhängnis wurde.

Nach sinkenden Verkäufen und bandinternen Querelen experimentierte man mit eher artfremdem, englischsprachigen Alternative-Pop herum, bevor man sich 1990 wieder auf alte Stärken besann und mit dem Best-Of-Album Zurück Aus Der Zukunft und einem Remix von Flieger, Grüß Mir Die Sonne wieder in die Top Twenty der Charts vorstieß.

Es folgten ausverkaufte Tourneen und einige Alben, die neben Hits wie Joachim Muss Härter Werden auch die historischen Duette mit Hildegard Knef (Für Mich Soll‘s Rote Rosen Regnen) und Harald Juhnke (Nichts Ist Für Immer) enthielten.

Mit dem melancholischen Album Amen schien das Buch Extrabreit dann 1998 zu enden, aber die Abschiedstournee entpuppte sich glücklicherweise doch nur als Zwischenstation. Seit 2002 ist die Band wieder aktiv, spielte seitdem viel live – ob auf großen Bühnen oder in Clubs wie bei den wiederholten Weihnachts-Blitztourneen und veröffentlichte 2005 das Album Frieden. Im selben Jahr zelebrierten die Breiten auch ihr 1.000 Konzert bei einem großen Open Air in ihrer Heimatstadt Hagen. Bei dieser Gelegenheit gab es auch – 25 Jahre nach der Erstveröffentlichung – Platin für 500.000 Exemplare des Debütalbums Ihre Grössten Erfolge.

2008 erschien das bislang letzte Album Neues Von Hiob, ein Nonstop-Trip durch alle Facetten des extrabreiten Musikuniversums – von melodischen Punk-Krachern bis zu düster-atmosphärischen Zustandsbeschreibungen.

Nun sind es über 40 Jahre, die seit der Gründung der Band vergangen sind und in denen die Breiten ein nationales Kulturgut geworden sind. Im Alleingang erfanden sie ein ganzes Genre des Deutschrocks.

Ohne Extrabreit wären Bands wie die Toten Hosen und Die Ärzte nicht denkbar, und ihre Originalität und Vielschichtigkeit findet längst auch viele jüngere Fans. Das zeigt sich unter anderem bei der jährlichen, stets weitgehend ausverkauften Weihnachts-Blitztournee im November und Dezember, die die Band auch 2020 kreuz und quer durch Deutschland führt.

Am 1. April beschenken die Breiten ihre zahlreichen treuen Fans mit einer neuen Single, der ersten Studioaufnahme seit über 12 Jahren. Und der Zufall oder die Corona-Pandemie, die seit März 2020 die Welt lähmt, lässt einen alten Bekannten wieder auferstehen. Hans Albers, dessen Song Und Über Uns Der Himmel schon einmal als Durchhalteparole und Hymne der Trümmerfrauen kurz nach dem 2. Weltkrieg die Deutschen begeisterte, wird von Extrabreit in typischer „Breiten-Manier“ neu interpretiert. Und Über Uns Der Himmel Lässt Uns Nicht Untergeh´n. Geht da noch mehr?

Extrabreit – nie waren sie so wertvoll wie heute.

Studioalben

• 1980: Ihre Grössten Erfolge (Reflektor/Metronome)

• 1981: Welch Ein Land ! – Was Für Männer: (Reflektor/Metronome)

• 1982: Rückkehr Der Phantastischen 5! (Metronome)

• 1983: Europa (Metronome/Kartell)

• 1984: Lp Der Woche (Metronome)

• 1987: Sex After 3 Years In A Submarine (Vertigo/Phonogram)

• 1991: Wer Böses Denkt, Soll Endlich Schweigen (Eastwest)

• 1993: Hotel Monopol (Eastwest)

• 1996: Jeden Tag – Jede Nacht (Bmg Hansa)

• 1998: Amen (Bmg Hansa)

• 2005: Frieden (Ulftone)

• 2008: Neues Von Hiob (Rodeostar)

Livealben

• 1990: Das Grenzt Schon An Musik (Live ’90) (Teldec)

• 2002: Das Letzte Gefecht – Hagen – 19/09/1998 (2cd, Spv)

• 2008: 30 Jahre Live (Rodeostar)

• 2010: Live In Hagen (Dvd/Cd, Mit Philharmonisches Orchester Hagen

Website: https://die-breiten.de/

YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCqIGskGUI7UoqLTBjtE2pRg

Facebook: https://www.facebook.com/dieBreiten/

Pre-Save-Link: https://backl.ink/142690303