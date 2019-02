Any Given Day: kündigen Support für kommende Album Release-Tour 2019 an

Die Metal Shooting Stars Any Given Day aus dem Herzen des Ruhrgebiets kündigen den Support für die kommende Album Release-Tour 2019 im April an. Milton Keynes Heart Of A Coward und Tenside aus München werden die Band auf ihren fünf Shows durch Deutschland begleiten!

Any Given Day Release Tour 2019

Plus Special Guest Heart Of A Coward, Tenside

10.04.2019 Hamburg, Logo

11.04.2019 Berlin, Musik & Frieden

12.04.2019 Frankfurt, Das Bett

13.04.2019 Oberhausen, Impericon Festival

14.04.2019 München, Backstage Halle

Tickets: http://geni.us/AnyGivenDayTour

Die Band veröffentlichte kürzlich das Musikvideo zur brandneuen Single Loveless vom kommenden Studioalbum Overpower, welches am 15. März 2019 via Arising Empire erscheinen wird.

Schaut euch die brandneue Single Loveless hier an:

Holt euch den Song hier: https://AnyGivenDay.lnk.to/Loveless

