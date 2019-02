College of Metal, eine Online-Bildungsplattform für Metal, die es jedem ermöglicht, von den besten Metal-Musikern der Welt zu lernen, gibt bekannt, dass Gitarrist Isaac Delahaye seine ersten 6 Epica-Kurse veröffentlicht hat.

Seht euch den Trailer dazu hier an:

Anders als bei den meisten Gitarrenstunden, konzentrieren sich die Künstler am College of Metal eher auf Songs als auf Techniken. Aus diesem Grund ist jeder Kurs ein genauer Durchgang durch ein Lied, in dem erklärt wird, welche Techniken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Lied verwendet werden. Alle Kurse verfügen über 3 Kameraansichten, einschließlich Nahaufnahmen der linken und rechten Hand. Jede Lektion enthält genaue Gitarren-Tabs, die von Isaac Delahaye selbst überprüft wurden. Er erklärt auch die Unterschiede zwischen den Studio-Aufnahmen und der Art, wie er die Stücke in der ständig wechselnden Umgebung der Live-Shows spielt.

Die individuellen Epica-Kurse und das komplette Epica-Bundle sind jetzt hier erhältlich: https://store.collegeofmetal.com

Isaac Delahaye ist vor allem als Leadgitarrist von Epica bekannt und hat auch für God Dethroned und Mayan gespielt. Als Absolvent der Musikhochschule in Rotterdam, Niederlande, unterrichtet er seit rund 20 Jahren Gitarre und ist seit 15 Jahren ein professionell tourender Metal-Musiker.

„Nachdem ich gesehen hatte, dass die allgemeine Musikausbildung Metal immer noch als Außenseiter behandelt, entschied ich mich, College of Metal für alle zu schaffen, die tiefgehende Lektionen bei den Künstlern selbst suchen. Gibt es eine bessere Möglichkeit, die Songs / das Genre, die man so liebt, kennenzulernen, als dem Komponisten/ Performer zuzusehen, wie er durch die verschiedenen Parts geht, die Tricks und Techniken zeigt und erklärt, warum er das tut, was er tut? Ob Hobby-Gitarrist oder angehender professioneller Musiker, das ist genau das, was ihr braucht.“

College of Metal wird die Kurse weiter ausweiten und führende Metal-Musiker zu sich holen. Mehr Informationen findet ihr hier: www.collegeofmetal.com.

Seht Epica live auf einer der folgenden Shows:

Design Your Universe Jubiläumsshows:

04.10. D Oberhausen – Turbinenhalle

05.10. NL Utrecht – Tivoli Vredenburg

06.10. F Paris – Elysée Montmartre

10.10. ISR Tel Aviv – Barby Club

12.10. RU Moscow – Glavclub

Tickets und VIP-Upgrades gehen ab dem 17. November um 10:00 Uhr in den Vorverkauf über die Homepage der Band: www.epica.nl/touR

Kommentare

