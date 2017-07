Any Given Day: unterzeichnen Vertrag mit Arising Empire

Die Metal Shooting Stars Any Given Day aus dem Herzen des Ruhrgebiets sind nun offiziell Teil der Arising Empire-Familie. Wir freuen uns bereits sehr auf die zukünftige Zusammenarbeit und werden euch schon bald mit weiteren Infos der Band versorgen.

Tobbe Falarz von Arising Empire kommentiert:

Da ich im Ruhrgebiet geboren und aufgewachsen bin, verstehe ich genau was die Jungs machen und wie sehr sie musikalisch ins Schwarze treffen! Any Given Day ist die Modern Metal Band der Stunde und ich bin mega happy, dass wir die Jungs bei Arising Empire begrüßen dürfen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!

Die Band kommentiert:

Wir sind wahnsinnig stolz, dass Arising Empire unsere Visionen teilen und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!

Nach ihrer erfolgreichen Tour mit Bury Tumorrow, The Charm The Fury und einer Vielzahl an gespielten Festivals gibt es bald den nächsten Knaller.

Um euch vorweg schon mal einen Eindruck von Any Given Day zu machen, schaut euch das aktuelle Musikvideo zu Arise an:



