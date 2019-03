Any Given Day: veröffentlichen brandneue Single „Lonewolf“

Die Metal Shooting Stars Any Given Day aus dem Herzen des Ruhrgebiets veröffentlichen ihre brandneue Single Lonewolf von ihrem kommenden Studioalbum Overpower, welches am 15. März 2019 via Arising Empire erscheinen wird. Das Musikvideo zu Lonewolf feiert heute Premiere via Apple Music.

Schaut euch die neue Single Lonewolf hier an:

Holt euch die Single hier: https://AnyGivenDay.lnk.to/Lonewolf

„Ich war noch nie so nervös und aufgeregt bei der Veröffentlichung einer neuen Single! Lonewolf war der erste Song den ich für das neue Album geschrieben habe und hat mich eine menge harter Arbeit für die Aufnahmen des Albums gekostet. Es ist der emotionalste Song den ich je geschrieben habe und freue mich auf euer Feedback! Ich kann es kaum erwarten!“ – Andy Posdziech

Neben CD und Vinyl wird es auch ein limitiertes deluxe edition Boxset geben!

Bestellt euch das kommende Album Overpower hier vor: https://AnyGivenDay.lnk.to/Overpower

„Overpower ist unser härtestes und melodischstes Album. Jeder Song ist ein Unikat und hat seine eigene Atmosphäre, ohne den eigenen Sound zu verlieren. Mit diesem Album haben wir uns weiterentwickelt und zeigen neue Facetten“, erklärt die Band.

Overpower tracklist:

01. Start Over

02. Loveless

03. Savior

04. Taking Over Me

05. Lonewolf

06. Devil Inside

07. Sure To Fail

08. In Deafening Silence

09. Whatever It Takes

10. Fear

11. Never Surrender

Milton Keynes Heart Of A Coward und Tenside aus München werden die Band auf ihren fünf Shows durch Deutschland begleiten! Zusätzlich haben die Jungs eine weitere Show in der Schweiz hinzugefügt.

Any Given Day Release Tour 2019

Plus Special Guest Heart Of A Coward & Tenside

29.03.2019 Aarau, Kiff (CH)

10.04.2019 Hamburg, Logo

11.04.2019 Berlin, Musik & Frieden

12.04.2019 Frankfurt, Das Bett

13.04.2019 Oberhausen, Impericon Festival

14.04.2019 München, Backstage Halle

