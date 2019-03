Am 29. März veröffentlichen Forever Still ihr zweites Studioalbum mit Namen Breathe In Colours über Nuclear Blast. Inspiriert von der Tatsache, dass die dystopische Cyberpunk Zukunft aus Blade Runner und Akira jeweils im Jahr 2019 angesiedelt ist, haben die dänischen Senkrechtstarter für diesen Longplayer ein düsteres musikalisches Konzept ausgearbeitet, das die Welt am Rande des ökologischen Zusammenbruchs zeigt und auf eine Menschheit blickt, die sich in den Cyberspace flieht, um die Augen vor dem Schrecken der realen Welt zu verschließen.

Heute präsentiert die Band den dritten Albumtrailer, in dem Frontfrau Maja Shining über ihre Liedtexte spricht und wie die Band die Geschichte des Protagonisten von Tied Down auf Breathe In Colours weiterführt. Doch hier drehen sich die Geschichten nicht mehr nur um innere Konflikte, sondern richten den Blick auch auf aktuelle Probleme der Welt und wie man gestärkt aus Konflikten hervorgehen kann. Seht die Webisode hier:

https://www.youtube.com/watch?v=PDThSufKtlg

Am 29. März wird das Album sowohl physisch als auch digital verfügbar sein. Bestellt Eure Version jetzt hier vor: http://nblast.de/FSBreatheInColours

Die ersten Clips verpasst?

Rew1nd Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=–CQeGZvo9M

Breathe In Colours Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=JOo0qgHpCac

1. Trailer – über das Albumkonzept: https://youtu.be/AWdYqvomrXc

2. Trailer – Theremin und elektronische Klänge: https://www.youtube.com/watch?v=RhboKRULcvc

Die Breathe In Colours Trackliste liest sich wie folgt:

01. Rewind

02. Fight!

03. Breathe In Colours

04. Is It Gone?

05. Survive

06. Do Your Worst

07. Pieces

08. Rising Over You

09. Say Your Goodbyes

10. Embrace The Tide

Bonus:

11. Is It Gone? (Acoustic Version)

12. Perfect Day

