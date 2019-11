Any Given Day: veröffentlichen brandneues Musikvideo für ‚Never Surrender‘ vom Album »Overpower«

Die Metal Shooting Stars Any Given Day aus dem Herzen des Ruhrgebiets veröffentlichten gestern ihr brandneues Musikvideo für Never Surrender vom neuen Album Overpower, welches im März dieses Jahres via Arising Empire schienen ist.

Schaut euch das brandneue Musikvideo zu Never Surrender hier an:

Any Given Day starten im Dezember ihre große EU Headline-Tour! Mit an Bord sind ihre Label-Kollegen von Landvmrks aus Marseille, Frankfreich, um die Shows mächtig anzuheizen!

Overpower Europe Tour 2019

With Special Guests: Landmvrks, Bleed From Within

03.12.2019 D Nürnberg – Hirsch

04.12.2019 AT Wien – Arena

05.12.2019 CZ Prag – Futurum

06.12.2019 D Berlin – C-Theater

07.12.2019 D Bremen – Tower

08.12.2019 BE Antwerpen – JC Bouckenborgh

11.12.2019 FR Paris – Backstage

12.12.2019 CH Aarau – Kiff

13.12.2019 D Stuttgart – Jugendhaus Hallschlag

14.12.2019 D Augsburg – Neue Kantine

15.12.2019 AT Salzburg – Rockhouse

18.12.2019 D Wiesbaden – Schlachthof Halle

19.12.2019 D Münster – Sputnikhalle

20.12.2019 D Hamburg – Gruenspan

21.12.2019 D Jena – F-Haus

22.12.2019 D Oberhausen – Turbinenhalle

Tickets: https://anygivenday.eu/tour/

Any Given Day veröffentlichten im März dieses Jahres ihr brandneues und von den Kritikern stark gelobtes Album Overpower!

Als CD, Vinyl und limitiertes deluxe edition Boxset erhältlich!

Kauft euch das neue Album Overpower jetzt hier: https://AnyGivenDay.lnk.to/Overpower

„We couldn’t be more proud of our new studio album. We’ve put all of our heart and energy into this record and we hope you will love it and feel it as we do!“ – Any Given Day

Pressestimmen:

„Harte Riffs und mitreißende Refrains“ – metal.de

„…plakativ könnte man die Ruhrpöttler mit Overpower als deutsche Antwort auf Five Finger Death Punch bezeichnen, die ähnlich eingängig zu Werke gehen (…) – besonders die beiden Singles Loveless und Savior (der Chorus hat was von Evergrey) sind grandios. Overpower ist der nächste große Schritt!“ – Marcus Schleutermann / Rock Hard

„Auch für den internationalen Wettbewerb bringt Overpower alles mit, was es braucht, um Hörer zu überzeugen und mitzureißen. Für den Moment treiben Any Given Day ihren Modern-Metalcore-Ansatz auf die Spitze. Es bleibt abzuwarten, wie ihr weiterer Entwicklungspfad aussehen wird. Bis dahin: genießen!“ – Arne / Legacy

„… machen insgesamt mächtig Eindruck und manifestieren den steilen Aufstieg von Any Given Day zu einem der ganz großen Acts im Metalcore.“ – Dieter Hübing / Sonic Seducer

„In diesen Tagen erscheint mit Overpower das dritte Album. Es verbindet brutale Aggression mit eindringlichen Melodien. Die Scheibe lebt von knallenden Gitarrenriffs, dem Blitz und Donner von Bass und Schlagzeug sowie der einzigartigen Stimme von Vokalist Dennis Diehl, der growlen und sauber singen kann. Der Mann von der Statur eines Obelix (ungelogen!) ist ein Riesentalent.“ – Henning Richter / Schall Magazin

„Fazit: Überwältigend. Overpower hat das Potenzial, die Replay-Taste zu überfordern.“ – Martina Wutscher / Orkus!

Mehr von Overpower:

Lonewolf offizielles Video: https://itunes.apple.com/us/video/lonewolf/id1453991363?l=de&ls=1

Loveless offizielles Video: https://youtu.be/2cpaHJY0rpE

Savior offizielles Video: https://youtu.be/Z1C4lrcQBZw

Overpower Tracklist:

01. Start Over

02. Loveless

03. Savior

04. Taking Over Me

05. Lonewolf

06. Devil Inside

07. Sure To Fail

08. In Deafening Silence

09. Whatever It Takes

10. Fear

11. Never Surrender

Auch wenn sie aus Deutschland kommen, so leben Any Given Day doch den amerikanischen Traum. 2012 gegründet, haben sie 2014 mit dem Debüt My Longest Way Home (#28 in den deutschen Album Charts) bereits für großes Aufsehen sorgen können und mit ihrem 2016er Album Everlasting (#14 in den Charts) gezeigt, dass sie mehr als nur ein Internet-Phänomen sind. Heute können Any Given Day auf unzählige Tourneen und Shows auf Bühnen jedweder Größe mit Genre-Koryphäen wie Caliban, Bury Tomorrow, Trivium oder Suicide Silence sowie euphorische Publikumsreaktionen und eine exponentiell angewachsene Gefolgschaft blicken, die die Band bei jeder sich bietenden Gelegenheit frenetisch feiert.

Auf Overpower haben Any Given Day ihren einzigartigen Mix aus unaufhaltbarer Brutalität, eindringlichen Melodien und unglaublicher Catchiness perfektioniert. Umgeben von dem großartigen musikalischen Können seiner Bandkollegen, lehrt der einmalige Dennis Diehl (Sänger, Growls & Clean) mit seiner einzigartigen Stimme und epischen Gesangslinien jeden amerikanischen Radio-Rock-Sänger das Fürchten. Nehmt egal welchen Song des Albums und ihr bekommt walzende in-die-Schnauze-Modern-Metal-Gewalt mit epischen Spannungsbögen, die die Basis für die Klasse von Overpower bilden – und dabei immer eine aufbauende, positive Message bereithalten.

Die ersten beiden Singles, Savior und Loveless handeln nicht nur – auf ihre eigene, unverwechselbare Weise – davon, in sich zu gehen oder sich zu befreien; sie stehen auch ziemlich genau dafür, worum es auf Overpower in dessen Gänze geht; musikalisch wie auch lyrisch. So auch im außergewöhnlichen, heftigen und zugleich motivierenden Track Lonewolf: „Metaphorisch in der Gestalt des Wolfes dargestellt, geht es um einen Außenseiter, der von der Gruppe ausgeschlossen wurde und sich alleine durchbeißen muss. Dieses Thema ist heutzutage leider keine Seltenheit, was uns dazu bewegte, es in einem Song anzusprechen.“

Absolute musikalische Gewalt, echte Emotionen und eine einzigartige, frische Herangehensweise an harte moderne Musik sind es, was Any Given Day ausmachen und was sie wie keine zweite Band können.

Overpower ist programmatisch. Overpower ist das perfekte Album.

Any Given Day sind:

Dennis Diehl – Gesang

Andy Posdziech – Gitarre

Dennis Ter Schmitten – Gitarre

Michael Golinski – Bass

Raphael Altmann – Schlagzeug

