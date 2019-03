Die britische Metalcore-Band Architects hat ein Live-Video des Songs Royal Beggars veröffentlicht. Die Liveaufnahmen wurden während der Show in der Hamburger Sporthalle am 8. Februar 2019 gefilmt.

Der Track Royal Beggars stammt vom aktuellen Album Holy Hell, welches die Briten im November letzten Jahres auf Epitaph Records veröffentlicht hatten.

“a masterpiece that couldn’t have been more emotional and personal” – Slam, (DE/AT)

“homage to grief, inevitable pain, and the need to continue, even if you haven’t figured out how. It’s angry and aggressive, sad and emotional, and above all focused” – Westzeit, DE (5/6)