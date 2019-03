Als Byron aus Rumänien 2006 ihre erste Show spielten, war der Sänger und Komponist Dan Byron bereits ein etablierter Star in der rumänischen Rockszene, so spielte er seit Jahren in den Kult-Bands Kumm und Urma. Die anderen Mitglieder waren auch keine Unbekannten in der Szene – vor allem der Keyboarder Sergiu „6fingers“ Mitrofan war bereits mit seiner Metal-Band Magica in Europa bekannt, während das ehemalige Mitglied Costin Oprea ein erfahrener und sehr gefragter Blues-Gitarrist war. Diese divergenten Einflüsse, zusammen mit Dan Byrons progressivem/ akustischem Rock-Hintergrund, prägten später, den sich immer weiter ausbreitenden, chamäleonischen Sound der Band.

Jetzt spielt die Band nicht nur eine große Tour, sondern veröffentlicht gleich ihr Album Eternal Return am 12.04. über Universal Romania!

Hier sind die Tourdaten:

08.04.2019 (DE) Kiel, Medusa

09.04.2019 (DE) Hannover, Kulturpalast

10.04.2019 (DE) Leipzig, Kulturlounge

11.04.2019 (DE) Dresden, Rosis Amüsierlokal

12.04.2019 (DE) Hamburg, Grüner Jäger

17.04.2019 (DE) Monheim, Sojus 7

22.04.2019 (DE) Marburg, Knubbel

23.04.2019 (DE) Mainz, Caveau

24.04.2019 (DE) Passau, Zauberberg

25.04.2019 (DE) München, Glockenbackwerkstatt

https://www.facebook.com/byronmusic/

