Am 5. April erscheint das neue Corrosive Album Nourished By Blood auf Black Sunset und ab sofort gibts mit Fields Of Corpses die erste Kostprobe in Form eines Lyricvideos auf dem MDD YouTube Channel. Aufgenommen und produziert im Becker Studio in Marburg/Gießen bietet das neue Album kompromisslosen Death Metal. Dabei machen die Mittelhessen, einer Dampfwalze gleich, bei 12 Songs und einer Gesamtspielzeit von ca. 47 Minuten keine Gefangenen. Das Album ist ab sofort im MDD Shop und auf Amazon bestellbar.

Nourished By Blood Tracklist:

1. Intro

2. Bleeding By The Beast

3. Field Of Corpses

4. Sleep Paralysis

5. Notzucht der Hexe

6. The Holy Priest

7. Shrunken Head Necklace

8. War Is My Inspiration

9. Blind Eyes

10. God Gives

11. You Don’t Leave Me Alive

12. Ghostbusters

https://fb.com/corrosiveband/

