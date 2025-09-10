Around 7: kehren mit neuem Track „Ashes“ zurück

Around 7 kehren mit ihrem neuen Track Ashes zurück, einem kraftvollen Mix aus Punk, Pop-Punk, Alternative Rock und Grunge, der das Chaos von Herzschmerz und die rohe Intensität eines Neuanfangs einfängt. Schon das eröffnende Riff von Ashes schlägt ein wie ein Funke auf trockenes Zunder und entfaltet sich zu einem Track, der zwischen Verletzlichkeit und Wut tobt. Seht euch das Video hier an:

Die Texte erzählen die Geschichte einer toxischen Liebe, in der die Stille Platz für Aufstände im Kopf macht und Brücken in Flammen aufgehen. Jede Strophe trägt das Gewicht des Verlusts, doch der Refrain stürmt mit unaufhörlicher Energie voran: „Burning to ashes, I’m burning to ashes.“ Es geht nicht nur um Zerstörung, sondern auch um Befreiung.

Mit seinen schwebenden Melodien, kraftvollen Gitarren und emotional aufgeladenem Gesang verkörpert Ashes nicht nur die Geschichte des Zusammenbruchs, sondern auch das Feuer, das die Wiedergeburt antreibt. Ein Schlachtruf für alle, die jemals zusehen mussten, wie alles brennt, nur um einen Weg nach vorne zu finden. Around 7 haben einen Track geschaffen, der sowohl kathartisch als auch explosiv ist.

Fans von punkiger Energie, grungiger Rauheit und alternativen Rock-Hymnen werden sich immer wieder zurücklehnen und den Replay-Button drücken. Ashes ist nicht nur ein Trennungssong, sondern der Soundtrack für das Abbrennen und das Wiederauferstehen.

Ursprünglich aus Forfar, Schottland, ist Around 7 eine dynamische dreiköpfige Alternative-Punk-Rock-Band. Seit ihren Schulzeiten navigieren sie geschickt zwischen dem Punk-Rock der 90er Jahre an der Westküste und hymnischem Alternative Rock. Mit melodischen Riffs, einprägsamen Refrains, aggressiven Basslinien und kraftvollem Schlagzeugspiel haben sie einen markanten Sound kreiert, der Aufmerksamkeit verlangt.

Around 7 sind:

Ryan Carroll – Gesang, Gitarre

Lachlan Wallace – Bass

Chris Spalding – Gitarre

Around 7 online:

https://www.facebook.com/Around7UK

https://www.instagram.com/around7uk/