As I Lay Dying: kündigen weitere Termine in Europa an

Nachdem sich 2019 für die Band als das Jahr herausstellte, welches die US Amerikaner mit ihrem siebten Studioalbumzurück in den Metalcore Olymp hob, surfte die Band auch mit ihrer letzten Europatournee auf einer Welle des Erfolgs. Zahlreiche Shows der Tournee waren ausverkauft oder wurden in größere Locations verlegt.Auch 2020 brechenmit diesem Tatendrang nicht und kündigen weitere Shows in Europa an, ehe die Band die diesjährige Ausgabe desheadlinen wird.Der Vorverkauf hat bereits begonnen.

12.04.20 Poland Warsaw @ Progresja

13.04.20 Poland Wroclaw @ A2

15.04.20 Germany Frankfurt @ Batschkapp

16.04.20 Netherlands Utrecht @ Tivoli

Impericon Festivals 2020:

11.04.20 Germany, Leipzig @ Messe Impericon Festival

17.04.20 Switzerland, Zürich @ X-TRA, Impericon Festival

18.04.20 Germany, Oberhausen @ Turbinenhalle, Impericon Festival

19.04.20 Germany, Munich @ Zenith, Impericon Festival

Das letzte Studioalbum von As I Lay Dying erschien am 20. September 2019, Shaped By Fire. Weltweit von Kritikern hochgelobt, erzielte die Platte zahlreiche hervorragende Chartpositionen und landete in der Releasewoche unter anderem auf Platz 6 der deutschen Albumcharts.

