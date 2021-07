Assassin: veröffentlichen kurze VR Videos

Die Thrash-Legenden Assassin haben einige kurze VR Videos veröffentlicht, die man sich hier auf ihrem Youtube Kanal (hier) anschauen kann.

Die Band dazu:

„Im Februar 2020 haben wir unser Hammer-Album Bestia Immundis veröffentlicht und nur wenige Tage später hat der Lockdown die Welt zum Stillstand gebracht. Seitdem war es uns nicht möglich, die Songs live zu spielen! Nun ist Schluss mit der Ruhe und ein kleiner Ausbruch ist durch ein VR-Video möglich. Wir empfehlen PSVR und Oculus Quest, um die Videos richtig zu genießen – also zieht euch die fucking Helme auf und thrasht mit Assassin!“

Am 28.08.2021 wird die Band beim Rock Down The Lockdown Festival in Kassel auftreten.

Unsere Meinung zu Bestia Immundis: