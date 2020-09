Attick Demons: präsentieren ihr neues Video

Attick Demons stehen für klassischen Metal ohne Firlefanz, aber auch ohne den Staub des Ewiggestrigen. Mit einem Vierteljahrhundert Karriere auf dem Rücken spielen diese Portugiesen frisches Traditionsmetall mit gewaltigen Riffs, großen Melodien, jeder Menge Power und Tonnen von Herzblut. Das haben auch diverse namhafte Mitstreiter schnell erkannt. Auf den ersten Alben der Attick Demons waren hochkarätige Gäste zu hören, u.a. Paul Di´Anno, Chris Caffery und Ross The Boss. Attick Demons traten z.B. mit W.A.S.P., Moonspell, Overkill, In Flames, Arch Enemy, Hammerfall, Sabaton, U.D.O. und Ensiferum auf und waren auf kultigen Festivals wie Metaldays, Vagos Metal Fest, Swordbrothers und dem Sabaton Open Air zu erleben.

Der neue Longplayer Daytime Stories, Nightmare Tales zeigt erneut, dass die Band ihr Herz auf dem rechten Fleck trägt. Das Album klingt wie eine etwas härtere Version klassischer NWOBHM-Großtaten, bei der auch mal runtergestimmte Siebensaiter zum Einsatz kommen dürfen, ohne die Roots zu verwässern. Textlich geht es um Okkultismus und die heimische Geschichte, wodurch auch einige traditionelle lokale Instrumente wie Bandolim, Cavaquinho and Braguesa eingesetzt werden.

Jetzt erscheint mit Make Your Choice das zweite Video.

Die digitale Single gibt´s auf allen üblichen Plattformen.

Und hier kann das Album Daytime Stories, Nightmare Tales vorbestellt werden:

CD/Vinyl:

https://www.musicmegastore.com/?s=attick+demons+-+daytime&post_type=product&tags=1&ixwps=1

https://roar.gr/?s=attick&post_type=product

Digital:

https://backl.ink/142645829

Video Credits:

Recorded at Museu de Lamas

Directed and Recorded by Carlos Guimaraes

Produced by G Media

Lasst Euch begeistern!

Attick Demons

Daytime Stories, Nightmare Tales

ROAR / Soulfood

VÖ: 25.09.2020

www.attickdemons.com

https://open.spotify.com/artist/5mf3WLEtrRlKH453i2mgXk?si=PTiaiKA8QJ2X8r7_F9wJeQ

https://rockworld24.bandcamp.com/album/daytime-stories-nightmare-tales