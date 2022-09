Avantasia – Wacken Open Air 2022 – Headliner des Wacken Wednesday räumt ab

Eventname: Wacken Open Air 2022 (zum Leitartikel: hier)

Band: Avantasia

Ort: Wacken, Gribbohm und Holstenniendorf (Nähe Itzehoe), Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 03.08.2022

Bühne: Louder

Genres: Heavy Metal, Power Metal, Symphonic Metal

Setliste:



Twisted Mind Reach Out For The Light (Ralf Scheepers) The Wicked Rule The Night (Ralf Scheepers) The Scarecrow (Jørn Lande ) Dying For An Angel (Eric Martin) Invoke The Machine (Ronnie Atkins) Book Of Shallows (Adrienne Cowan, Ronnie Atkins) The Story Ain’t Over (Bob Catley) Let The Storm Descent Upon You (Ronnie Atkins, Jørn Lande) Promised Land (Jørn Lande, Eric Martin) Avantasia (Eric Martin) Farewell (Adrienne Cowan) Shelter From The Rain (Ralf Scheepers, Bob Catley) Mystery Of A Blood Red Rose (Bob Catley)

Zugabe:

Lost In Space Sign Of The Cross/The Seven Angels (with all)

Ach ja, der gute Tobi, er kann es einfach und auch am heutigen Tage beweist er dies eindrucksvoll. Natürlich ist er nicht allein angereist, sondern hat seinen gesamten Tross dabei. Durch den zusätzlichen Tag ist es auf dem Weg zur Louder und davor nicht so voll und so kommen wir relativ weit vor die Bühne. Die „Tobi“-Sprechchöre hallen durch die Nacht, die ersten Riffs hört man bereits, als endlich der Vorhang fällt. Tobias Sammet mit Mantel, Sonnenbrille und Zylinder beginnt mit Twisted Mind vom Album The Scarecrow. Dieser Track wird bereits ordentlich gefeiert. Tausendfach wird seine „Hallo Wacken“ Begrüßung erwidert. Es ist voll im Fotograben, trotzdem gelingen einige Bilder. Bereits beim zweiten Song kommt Ralf Scheepers dazu und im Duett geht es durch Reach Out For The Light. Neben den beiden ackern Sascha Paeth und Oliver Hartmann an den Gitarren. Edguy Kumpel Felix Bohnke hämmert auf seine Felle und ist gut abgeschirmt hinter seinen Glaswänden. Tobias versteht es ab der ersten Sekunde, die Zuschauer mitzunehmen und er feuert immer wieder alle an. Erste Crowdsurfer sind unterwegs und Tobis Aussage „nicht lang schnacken, auf nach Wacken“ läutet den ersten Song vom kommenden Album ein. The Wicked Rule The Night (wieder mit Scheepers) ertönt. Nicht ganz so überzeugende Leistung vom guten Ralf, der mehr schreit, als singt, das tut dem Song aber keinen Abbruch.

Es gibt wieder einen guten Refrain. Mal sehen, wie sich das gesamte Album später anhören wird. Dann kommt Jørn Lande zum Zuge. Effektvoll hinter den Drums platziert, übernimmt er den Gesang bei The Scarecrow. Dann geht es zu zweit weiter. Man kann zu Tobias Sammet stehen wie man will, er versteht es aber, Sängergrößen zu motivieren, bei ihm mitzumachen und das verleiht den Avantasia Konzerten und Alben etwas Besonderes. Auch wenn er oftmals viel redet, ist nicht weiter schlimm, denn auch das gehört bei ihm einfach dazu und ist unterhaltsam. (Tipp: seine Rock Show bei Radio Bob! ist auch gelungen). Dann darf Eric Martin, Frontmann von Mr. Big dazukommen und singt bei Dying For An Angel. Im Verlaufe des Sets ist er dann auch noch im Trio mit Jørn Lande und Tobias Sammet zu hören. Ronnie Atkins von den Pretty Maids ist auch noch mit dabei und singt bei Invoke The Machine. Beim nächsten Song kommt dann Adrienne Cowen von dem Background-Trio dazu und steuert eine überraschend tiefe, growlige Stimme bei. Letzter prominenter Gast ist dann noch Bob Catley von Magnum. Der in die kaum in die Jahre gekommene Frontmann vermag mit seiner unverwechselbaren Stimme die Leute begeistern. The Story is Over passt hervorragend zu ihm und stammt von Lost In Space Part I aus dem Jahre 2007. Unterstützung gibt es von der zweiten Sängerin Ina Morgan, die neben Herbie Langhans mit zu den Background-Sänger:innen gehört. Weiter geht es mit Songs aus der Avantasia Familie. Dabei kommen alle Sänger:innen noch mal zum Einsatz. Mit Let The Storm Descent Upon You wird der längste Song des Abends gespielt und in über 20 Minuten gibt es ein Feuerwerk aus Melodie und Härte. Gelungen. Mit dem Track Avantasia kommt einer der mitsingträchtigsten Songs. Dazu darf dann der exzellente Keyboarder Michael „Miro“ Rodenberg sein Können beweisen. Bevor das Spektakel nach gut zwei Stunden endet, wird die Band vorgestellt. Alle kommen noch mal auf die Bühne und zu Sign Of The Cross / The Seven Angels wird gemeinsam gesungen. Klasse Show. Das war ein guter Headliner des Wacken Wednesday.

Zurück zum Leitartikel: hier