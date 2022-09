Orden Ogan – Wacken Open Air 2022 – Samstag

Eventname: Wacken Open Air 2022 (zum Leitartikel: hier)

Band: Orden Ogan

Ort: Wacken, Gribbohm und Holstenniendorf (Nähe Itzehoe), Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 06.08.2022

Bühne: Harder

Genre: Power Metal

Setliste:



F.E.V.E.R. In The Dawn Of The AI Sorrow Is Your Tale Come With Me To The Other Side Forlorn And Forsaken Inferno Heart Of The Android Gunman Let The Fire Rain The Things We Believe In

Am Samstagmittag geben sich die Power/Folk Metaller von Orden Ogan aus Arnsberg die Ehre und holen die „Frühaufsteher“ aus der Lethargie. Es ist bereits gut gefüllt vor der Bühne, die für kleine Fotografen wie mich eine Herausforderung darstellt. Drummer sind grundsätzlich nicht zu sehen und wenn einer der anderen Musiker einen Schritt zurückgeht, ist auch nur noch der Oberkörper zu sehen. Da könnten sich die Bühnenbauer vielleicht mal was überlegen. Aber egal. Sebastian „Seeb“ Levemann wird es nicht müde zu fragen, ob alle schon wach sind. Nach dem Opener F.E.V.E.R. und den folgenden In The Dawn Of AI und Sorrow Is Your Tale wird die Powerballade Come With Me To The Other Side angekündigt. Insider wissen, dass es natürlich keine Echte ist und so geht es nach gut einer Minute richtig voran. Das ist auch gut so, denn heute sind die Temperaturen glücklicherweise nicht ganz so hoch. In der Nacht gab es auch einen Schauer, der leider die erhoffte Staubminderung nicht herbeiführte. Der Holy Ground bleibt furztrocken und so wird auch weiter Staub aufgewirbelt, obwohl es keine wirklichen Circle Pits oder sonstige staubträchtige Bewegungen gibt. Um die ggf. kühlen Nachttemperaturen zu kompensieren und die Kälte aus den Knochen zu vertreiben, gibt es auch Feuersäulen, die effektvoll eingesetzt werden. Gespielt werden vorrangig Songs der letzten beiden Erfolgsalben. Auch bei Orden Ogan ist es wieder zu beobachten, wie viel Bock die Musiker haben. Beide Gitarristen, Tobi Kersting und Niels Löffler, stehen mal links, mal rechts auf der Bühne und grinsen ob der vielen Leute vor der Stage. Das kommt gut an und mit The Things We Believe In wird der erfolgreiche Auftritt beendet. Die Menge ist wach und es kann munter weitergehen.