Gloryhammer – Wacken Open Air 2022 – Wednesday

Eventname: Wacken Open Air 2022 (zum Leitartikel: hier)

Band: Gloryhammer

Ort: Wacken, Gribbohm und Holstenniendorf (Nähe Itzehoe), Schleswig-Holstein, Deutschland

Datum: 03.08.2022

Bühne: Louder

Genre: Power Metal

Setliste:



Hootsforce Universe On Fire Angus McFive The Unicorn Invasion Of Dundee

Gloryhammer verstehen es, bereits am frühen Nachmittag bei strahlendem Sonnenschein für Bewegung vor der Bühne zu sorgen. Sie kommen leider fast eine Stunde zu spät, was dann zulasten der Setlist geht. Trotzdem lassen sie es sich nicht nehmen aufzutreten und das honoriert das Publikum. Man merkt ihnen beim Betreten der Bühne nichts an und so geben sie Vollgas. Es bleiben dann im Endeffekt nur vier Songs übrig, die aber voller Leidenschaft und Spielfreude vorgetragen werden. Das machen sie mit Bravour und die Leute vor der Bühne danken es ihnen. Schön anzusehen ist der Crowdsurfer in seinem Einhorn, der brav über die Menge getragen wird. Hootsforce eröffnet ihr Set und sie performen, als wenn nichts passiert ist. Universe On Fire, Angus McFive und The Unicorn Invasion Of Dundee – dazu passt das Einhorn-Surfende-Gummitier mit Mensch drin, können gespielt werden und sie machen das professionell und ohne zu murren. Das Versprechen wiederzukommen wird laut bejubelt. Ganz umsonst sind sie nicht gekommen, denn Keyboarder und Sänger Christopher Bowes ist auch noch mit Alestorm am Start.

Zurück zum Leitartikel: hier