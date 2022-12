Avatar: teilen das Video zu „The Dirt I’m Buried In“

Die düsteren, wahnwitzigen Heavy Metal’n‘Roll-Visionäre Avatar — Sänger Johannes Eckerström, die Gitarristen Jonas Jarlsby und Tim Öhrström, Bassist Henrik Sandelin sowie Schlagzeuger John Alfredsson — veröffentlichen einen weiteren Song aus ihrem kommenden Opus magnum, dem neunten Album Dance Devil Dance, das am 17. Februar über Black Waltz Records im Vertrieb von Thirty Tigers erscheinen wird.

Heute teilen Avatar das Video zu The Dirt I’m Buried In.

Es folgt ihnen auf einem wunderbar gruseligen Spaziergang durch den Wald, während sie performen. Dabei tauchen sogar Rock’n’Roll-Werwölfe auf!

„Unser neues Album ist dazu gemacht, euch in Bewegung zu versetzen und zu bewegen“, so Eckerström. „Wir haben mit Valley Of Disease jegliche Zweifel beseitigt. Mit Dance Devil Dance haben wir gezeigt, wo der Hammer hängt. Jetzt ist die Welt unser und damit auch euer. Die Bühne ist bereitet, jetzt könnt ihr nur noch nachgeben und dem Zirkus beitreten. Das ist The Dirt I’m Buried In. Gern geschehen.“

