Avatarium: enthüllen Lyricvideo zu ‚Lay Me Down‘ + neues Album »The Fire I Long For« ab sofort erhältlich!

»The Fire I Long For«, das gefeierte neue Dark Gospel-Werk der Doom Metaller AVATARIUM (u.a. Soundchecksieger im Metal Hammer (D) und Rock Hard (D) sowie „Album des Monats“ im Metal Hammer (PL) und Rock Hard (F)), erscheint heute via Nuclear Blast. Zur Feier des Tages haben die Schweden ein neues Lyricvideo zum Song ‚Lay Me Down‘, der mit Gastbeiträgen von Leif Sundin (Hintergrundgesang) sowie Michael Blair (Percussion) aufwartet, enthüllt. Schaut euch den Clip hier an: , das gefeierte neue Dark Gospel-Werk der Doom Metaller(u.a. Soundchecksieger imundsowieimund), erscheint heute via. Zur Feier des Tages haben die Schweden ein neues Lyricvideo zum Song, der mit Gastbeiträgen von(Hintergrundgesang) sowie(Percussion) aufwartet, enthüllt. Schaut euch den Clip hier an: https://www.youtube.com/watch?v=wMXrWN4D8P4

Gitarrist Marcus Jidell kommentiert: „’Lay Me Down‘ ist vermutlich eines der besten Stücke, die wir bislang geschrieben haben. Es beinhaltet so viele Elemente, die meiner Meinung nach essenziell für große Songs sind: einen tollen, bewegenden Text, eine beseelte musikalische Darbietung sowie psychedelische Mittel, mit Hilfe derer man wohl andere Dimensionen und spirituelle Kräfte zu verstehen versuchen oder sich gar mit ihnen verbinden kann.“

Holt euch »The Fire I Long For« hier: https://nblast.de/Avatarium-TheFire

‚Lay Me Down‘ und weitere neue Tracks in den NB-New Releases-Playlists an: http://nblast.de/AppleMusicNewReleases Hört euchund weitere neue Tracks in denan: http://nblast.de/SpotifyNewReleases

»The Fire I Long For« ist in den folgenden Formaten erhältlich: – limitiertes Digipak

– schwarzes Vinyl im Sleeve

– weißes Vinyl im Sleeve (exklusive beim NB-Mailorder und im Großhandel)

– goldenes Vinyl im Sleeve (exklusiv beim NB-Mailorder)

– digital Mehr zu »The Fire I Long For«:

‚Rubicon‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=npPd5f0GZQo

‚Voices‘ OFFIZIELLER VISUALIZER:

https://www.youtube.com/watch?v=RZEB2jGLxdI

‚Lay Me Down‘ OFFIZIELLES AKUSTIKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=8HBmtpIedAw

Albumtrailer #1 – ‚Rubicon‘:

https://www.youtube.com/watch?v=mpQluuO1P0w

Albumtrailer #2 – Die 100 Jahre alte Gitarre:

https://www.youtube.com/watch?v=OuUafJfXZDE

»The Fire I Long For« – Tracklist:

01. Voices

02. Rubicon

03. Lay Me Down

04. Porcelain Skull

05. Shake That Demon

06. Great Beyond

07. The Fire I Long For

08. Epitaph Of Heroes

09. Stars They Move

Nur zwei Jahre nachdem die Schweden die Herzen ihrer Fans mit »Hurricanes And Halos« im Sturm erobert haben, liefert die Band ein neues Werk ab, auf dem sie ihre Epic Doom-Wurzeln wieder etwas mehr in den Fokus rückt, während sie Rocklegenden wie RAINBOW, LED ZEPPELIN oder THE DOORS huldigt.

—–

AVATARIUM live:

w/ PRINS SVART

10.01. S Stockholm – Nalen

11.01. S Göteborg – Pustervik

—

AVATARIUM sind:

Jennie-Ann Smith | Gesang

Marcus Jidell | Gitarre

Andreas „Habo“ Johansson | Schlagzeug

Rickard Nilsson | Orgel

Mats Rydström | Livebass

