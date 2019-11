Death Angel: enthüllen neues Musikvideo zu ‚Immortal Behated‘ + mit »Humanicide« für ‚Best Metal Performance‘-Grammy nominiert!

Um das aktuelle Jahr würdig abzuschließen, spielen die Bay Area-Thrash-Legenden DEATH ANGEL derzeit eine Headlinetour durch Nordamerika, auf der sie von EXMORTUS und HELLFIRE begleitet werden. Dabei liegt der Fokus selbstverständlich auf ihrem aktuellen Album »Humanicide«, das am 31. Mai 2019 via Nuclear Blast erschienen ist. Für dieses ist die Truppe nun sogar in der Kategorie ‚Best Metal Performance‘ für einen Grammy Award nominiert worden. Als Vorgeschmack auf ihre kommenden Shows hat die Band ein neues Video zu ihrem Song ‚Immortal Behated‘ enthüllt. Schaut euch dieses hier an und sichert euch unter www.deathangel.us/tour Tickets für DEATH ANGELs weltweite Konzerte: https://www.youtube.com/watch?v=dtUdnDcXqfY

„’Immortal Behated‘ ist das zweite Video zu unserer aktuellen Platte »Humanicide«. Der Song erzählt von Aufarbeitung und wie man dem Feind hinter seinem Rücken entgegentritt… Und blöderweise müssen viele Leute manchmal feststellen, dass sie gar ihr eigener Feind sind…“ – Mark Osegueda

„Wir freuen uns, euch unser neues Video zu ‚Immortal Behated‘ präsentieren zu können. Er ist einer meiner Lieblingssongs auf »Humanicide«, weshalb ich wirklich stolz bin, dass wir ausgerechnet ihn filmisch festgehalten haben. Unser Team hat hart für dessen Umsetzung gearbeitet, wofür ich mich hiermit sehr bedanken möchte. Ich hoffe, dass ich euch in Kürze vor der Bühne zu sehen bekomme, wenn wir ‚Immortal Behated‘ auf unserer aktuellen »Humanicide«-Nordamerikatour live spielen!“ – Rob Cavestany

DEATH ANGEL live:

»Humanicide« – North American Tour

w/ EXMORTUS, HELLFIRE

21.11. CDN Regina, SK – The Exchange

22.11. CDN Winnipeg, MB – The Pyramid Cabaret

23.11. USA St. Paul, MN – Amsterdam Bar & Hall

25.11. CDN London, ON – Music Hall

26.11. CDN Toronto, OM – Lee’s Palace

27.11. CDN Montréal, QC – Piranha Bar

28.11. CDN Ottawa, ON – Brass Monkey

29.11. CDN Québec City, QC – L’Anti Bar & Spectacles

30.11. USA Brooklyn, NY – Saint Vitus Bar

01.12. USA New Bedford, MA – The Vault Music Hall & Pub @ Greasy Luck

03.12. USA Lancaster, PA – Chameleon Club

04.12. USA Baltimore, MD – Ottobar

05.12. USA Richmond, VA – The Canal Club

06.12. USA Athens, GA – 40 Watt Club

07.12. USA Tampa, FL – Brass Mug

08.12. USA Longwood, FL – Shovelhead

10.12. USA Lafayette, LA – Grant Street Dancehall

11.12. USA Houston, TX – Scout Bar

12.12. USA Austin, TX – Come and Take It Live

13.12. USA Dallas, TX – Trees

14.12. USA Tulsa, OK – The Shrine

15.12. USA Enid, OK – 1927 Events and Venue

17.12. USA Albuquerque, NM – Launchpad

18.12. USA Mesa, AZ – Club Red

19.12. USA West Hollywood, CA – Whiskey a Go-Go

20.12. USA San Francisco, CA – Slim’s (X-Mas Show; w/ HELLFIRE, CHARGER)

21.12. USA San Francisco, CA – Slim’s (X-Mas Show; w/ WARBRINGER, HATRIOT)

2020:

»The Bay Strikes Back 2020«

w/ TESTAMENT, EXODUS

06.02. DK Kopenhagen – Amager Bio

07.02. S Stockholm – Fryshuset Arenan

08.02. N Oslo – Rockefeller Music Hall

10.02. FIN Helsinki – The Circus

11.02. FIN Tampere – Pakkahuone

13.02. D Hamburg – Docks

14.02. D Oberhausen – Turbinenhalle

15.02. D Wiesbaden – Schlachthof

16.02. NL Utrecht – TivoliVredenburg *AUSVERKAUFT*

18.02. D Berlin – Huxleys Neue Welt

19.02. PL Breslau – Hala Orbita

20.02. A Wien – Arena

21.02. D München – Backstage

22.02. D Filderstadt – FILharmonie

24.02. CH Zürich – Volkshaus

25.02. I Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

27.02. E Barcelona – Razzmatazz

28.02. E Madrid – Palacio Vistalegre

29.02. F Toulouse – Le Bikini

01.03. F Paris – Élysée Montmartre

02.03. F Cognac – Les Abattoirs*

03.03. UK Bristol – O2 Academy

04.03. IRL Dublin – National Stadium

06.03. UK London – O2 Forum Kentish Town

07.03. UK Manchester – Academy

08.03. UK Glasgow – Barrowland Ballroom

09.03. UK Nottingham – Rescue Rooms*

10.03. B Brüssel – Ancienne Belgique

11.03. D Hannover – Capitol

*ohne TESTAMENT

14./15.03. MEX Mexico City – Hell And Heaven Fest

16.05. RP Manila – Pulp Summer Slam XX (Judgement Day)

30.07. – 01.08. D Wacken – Wacken Open Air *AUSVERKAUFT*

30.07. – 02.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

Holt euch DEATH ANGELs aktuelles Album »Humanicide« hier: nuclearblast.com/deathangel-humanicide

Mehr zu »Humanicide«:

‚Humanicide‘ OFFIZIELLER VISUALIZER: https://www.youtube.com/watch?v=OVDEMDxNNrQ

‚Humanicide‘ OFFIZIELLES PLAYTHROUGH: https://www.youtube.com/watch?v=C5VwlqcQXnE

‚The Pack‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=p4dTl9CI3uU

‚I Came For Blood‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=BNuliOVJ8O8

Mit ihrem neuen Album »Humanicide« haben DEATH ANGEL ihren Anspruch auf den Thrash Metal-Thron untermauert, sich aber trotzdem weiterentwickelt und vielerlei verschiedene Elemente in ihre Musik einfließen lassen, um ihrem Sound die nötige Frische zu verpassen. So sind dieses Mal u.a. Akustikpassagen, Gastmusiker und sogar zum allerersten Mal Klaviertöne zu vernehmen. Alle zehn Songs gehen nahtlos ineinander über, hinterlassen jedoch jeweils ihren ureigenen Eindruck.

DEATH ANGEL sind:

Mark Osegueda | Gesang

Rob Cavestany | Gitarre

Ted Aguilar | Gitarre

Damien Sisson | Bass

Will Carroll | Schlagzeug

