Avatarium: präsentieren Akustikperformancevideo zu neuem Song ‚Lay Me Down‘!

Die Doom Metal-Hexer Avatarium sind bereit, ihre Fans mit ihrem neuen, am 22. November via Nuclear Blast erscheinenden Dark Gospel-Werk »The Fire I Long For« erneut in ihren Bann zu ziehen. Heute präsentiert die Band mit einem Akustikperformancevideo zu ‚Lay Me Down‘ einen weiteren Vorgeschmack auf das kommende Album. Zu sehen gibt es dieses auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8HBmtpIedAw

Gitarrist Marcus Jidell kommentiert das Video: „Beim Schreiben dieses Songs haben wir uns von Bands der späten 60er Jahre, wie bspw. The Doors inspirieren lassen. Die nun vorliegende Version haben wir vor wenigen Tagen aufgenommen, als wir uns eine kleine Auszeit zwischen all den Promoaktivitäten für unsere neue Platte gegönnt haben. Musik so einfach gehalten zu spielen – ohne donnerndes Schlagzeug und harte Gitarren – ist eine unserer vielen Leidenschaften. Die Albumversion des Tracks ist hingegen eine andere Hausnummer.“

‚Rubicon‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=npPd5f0GZQo

‚Rubicon‘ OFFIZIELLER TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=mpQluuO1P0w

Bestellt »The Fire I Long For« jetzt vor: https://nblast.de/Avatarium-TheFire

Bestellt das Album digital vor, um ‚Rubicon‚ sofort zu erhalten, oder sichert es euch schon jetzt bei Spotify, Apple Music oder Deezer: https://nblast.de/AVATARIUMpreSave

»The Fire I Long For« wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– limitiertes Digipak

– schwarzes Vinyl im Sleeve

– weißes Vinyl im Sleeve (exklusive beim NB-Mailorder und im Großhandel)

– goldenes Vinyl im Sleeve (exklusiv beim NB-Mailorder)

– digital

»The Fire I Long For« – Tracklist:

01. Voices

02. Rubicon

03. Lay Me Down

04. Porcelain Skull

05. Shake That Demon

06. Great Beyond

07. The Fire I Long For

08. Epitaph Of Heroes

09. Stars They Move

Nur zwei Jahre nachdem die Schweden die Herzen ihrer Fans mit »Hurricanes And Halos« im Sturm erobert haben, liefert die Band ein neues Werk ab, auf dem sie ihre Epic Doom-Wurzeln wieder etwas mehr in den Fokus rückt, während sie Rocklegenden wie Rainbow, Led Zeppelin oder The Doors huldigt.

Avatarium live:

10.01. S Stockholm – Nalen

11.01. S Göteborg – Pustervik

Avatarium sind:

Jennie-Ann Smith | Gesang

Marcus Jidell | Gitarre

Andreas „Habo“ Johansson | Schlagzeug

Rickard Nilsson | Orgel

Mats Rydström | Livebass

