Aversions Crown: veröffentlichen Musikvideo für „Paradigm“

Das Warten hat ein Ende! Die Australier von Aversions Crown veröffentlichen gestern ihr viertes Studio Album Hell Will Come For Us All über Nuclear Blast. Zur Feier des Tages enthüllt die Band auch ein neues Musikvideo für Paradigm.

Chris Cougan kommentiert: „Wir sind eine Generation, die durch eine tägliche Dosis Gewalt direkt in unseren Wohnzimmern desensibilisiert und traumatisiert wurde. Unschuld ging wegen der grausamen Natur der Menschheit verloren und zurückgeblieben ist nur eine düstere Zukunft.”

Jayden Mason ergänzt: “Die dritte Single ist der letzte Teil der Einleitung zum Album und zeigt eine subtile, aber doch deutliche Veränderung mit starken Botschaften im Text und aggressiven Melodien und legt damit die Grundstimmnug für den Rest von Hell Will Come For Us All fest, das für die Band ein großer Schritt nach vorne ist.”

Seht euch das Musikvideo für Paradigm, das erneut unter der Regie von Third Eye Visuals entstanden ist, hier an: