Awaken: haben offizielles Video zu „Ride Like The Wind“ veröffentlicht

Awaken haben ein neues offizielles Video zu Ride Like The Wind veröffentlicht. Der Song ist auf dem Doppelalbum Out Of The Shadows enthalten, welches am 27. November 2020 auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wird. Der Vorverkauf beginnt am 13. November 2020.

Awaken sind die neueste Underground-Sensation aus den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die 2009 von Sänger Glenn DaGrossa (ex-Lazarus) gegründete Band veröffentlichte 2012 sein Debüt Awaken und 2019 den Nachfolger Out Of Shadows jeweils in Eigenregie. Jetzt hat Pure Steel Records die Band aus New York in Obhut genommen, um das gut neunzigminütige Doppel-Album, das Meisterwerk Out Of Shadows weltweit allen Connaisseurs zugänglich zu machen.

Die zweite Veröffentlichung von Awaken zeigt eine Band auf dem Höhepunkt ihres bisherigen Schaffens. Awaken schöpfen mit cinematischen und vereinzelt sinfonischen Elementen die ganze Breite des Prog Metal aus. Awaken sind dermaßen eigenständig, dass sich sogar jeglicher Vergleich mit Fates Warning, Dream Theater und Symhony X verbietet.

Out Of The Shadows Tracklist:

CD 1

Black From Blue Moment Of Truth Ride Like The Wind Drowning Pool My Heart Of Darkness Dachau Be My Destiny

CD 2

Out Of The Shadows Only Your Eyes To Weep The Spider Dream Twist Of Fate Nine Circles Part 1: Through The Gates Nine Circles Part 2: The Dark Side Of Sorrow Nine Circles Part 3: City Of Dis

Line-Up: