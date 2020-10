Scarlet: veröffentlicht ihre neue Single „Love Heroin“ inklusive Video

Die vicious Metal-Queen Scarlet aus Schweden präsentiert ihre vierte Single von ihrem kommenden Debüt.

“We love, we die. Love is nothing but pain and survival. Once you have had the taste of love you will

never again settle for anything less. That is an unresolved equation. You will live your life knowing that the taste of happiness is an illusion created by fools.” – Scarlet

Schaut euch das Musikvideo für Love Heroin an:

Obey The Queen wird am 13. November 2020 über Arising Empire erhältlich sein.

Das Album Obey The Queen zeigt einwandfrei die Komplexität und Dualität von Scarlets Wesen. Ihre äußere Schönheit und ihr inneres Chaos. Ihre Güte und ihr Übel. Ihre Vergebung und ihr Geschmack für Blut. Sie ist eine wunderschöne Kreatur, die die dunkelsten, hässlichsten Ecken des menschlichen Geistes verkörpert, und Sie ist niemals die, für die sie Sie halten.

„Als ich dieses Album gemacht habe, musste ich tief in den dunkelsten, schmerzhaftesten Ort in mir gehen. Graben durch Erinnerungen, die hinter Dornenwänden verborgen sind. Jahre gequälter Wut. Es hat mich fast umgebracht. Durch das Überleben kommt Größe. Ich möchte, dass diese Platte die Menschen dazu inspiriert, sich selbst zu sein. Frei leben. Obey The Queen ist ein Zeichen in der Geschichte. Eine Weltherrschaft. Es ist jetzt eine neue Welt.“

Jedes Lied auf dem Album zeigt eine Zeit oder Situation der Veränderung im Leben von Scarlet. Sie schreibt meistens allein in ihrer Villa im kalten Norden, aber bei einigen der Songs wie #Bossbitch und Beauty & Beast hat sie sich mit Schwedens berühmtesten Songschreibern des Genres zusammengetan.

Scarlet ist:

Scarlet | Gesang