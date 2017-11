Axe Master: „Axes Of Evil” – Veröffentlichung der Single aus dem Album „Crawling Chaos“

Axe Master: „Axes Of Evil” – Veröffentlichung der Single aus dem Album „Crawling Chaos“

Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der US Kult Band Axe Master – Axes Of Evil veröffentlicht. Das Album Crawling Chaos wird offiziell am 24. November 2017 über Pure Steel Records erscheinen.

Soundcloud

AXEMASTER – „Axes Of Evil“ @ Soundcloud

Zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Albums Overture To Madness, legen Axe Master mit ihrem neuen Album Crawling Chaos, welches ebenfalls über Pure Steel Records released wird, nach.

Mit Sänger Geoff McGraw, der bereits seit 2013 am Start ist, sowie Damin Bennett an der Leadgitarre und Denny Archer an den Drums haben Axe Master zu neuer Stärke zurückgefunden.

Die 10 neuen Tracks sind kraftvoller Power Metal Stücke, die die klassische US-Schule mit zeitgemäßer Gitarrenarbeit kombinieren. Mit diesem neuen Schwung wurde eine neue Version des 1988 Songs Death Before Dishonor aufgenommen.

Crawling Chaos zeigt die Entwicklung der Band, während sie immer noch Respekt vor ihren Wurzeln haben. Klassischer US Metal für Menschen ohne Scheuklappen.

Line-up:

Geoff McGraw – vocals, rhythm guitars

Joe Sims – lead guitars

Jim Curtis – bass

Denny Archer – drums

Damin Bennett – lead guitars

