Am 15. Dezember 2017 wird das Album The Bell von Stranger als limitierte Vinyl Edition veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 1. Dezember 2017. Das Album wird mit einer Auflage von 300 schwarzen Exemplaren, 3 Bonustracks und insert auf Vinyl erscheinen.

Die bayerische Band Stranger wurde im Untergrund bekannt mit ihrem fantastischen Album The Bell. Im Jahr 1985 gab es im melodischen Speed Metal kaum etwas Besseres. Leider war damals der Fokus auf US- und NWoBHM-Bands gerichtet, weshalb sich The Bell zwar anständig verkaufte, aber nicht die erwarteten Zahlen liefern konnte. Melodisch, eingängig und mit tollen Songs ausgestattet, konnte die Band zudem auch noch einen wirklich ausdrucksstarken Sänger ihr eigen nennen. Nach The Bell begab sich die Band auf noch melodischeres Gebiet, konnte aber nie mehr so überzeugen wie mit ihrem ersten Werk. Heute ist das Originalalbum bei Sammlern sehr gesucht, weshalb es Zeit wurde für eine angemessene Vinylwiederveröffentlichung.

TRACKLIST:

Seite A

1. The Bell

2. Wheels

3. Midnight Angel

4. Woman

5. I Hold You

6. Broken Harmonies

Seite B

7. Bright Fog

8. Hazle The Witch

9. Garden Of Evil

10. Wheels (Demo, Bonustrack)

11. Warrior (Bonustrack)

12. Paradise (Bonustrack)

Total Playing Time: 47:23 min

Line-up:

Gerd Salewski – vocals

Wolfgang Heuter – bass

Wolfgang Pleyer – guitars

Thomas Ihmbacher – drums

Wolfgang Rieger – guitars

