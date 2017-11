Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der deutschen Prog Band Bleeding – When They Come veröffentlicht. Das Album Elementum (CD und Download) ist offiziell am 27. Oktober 2017 über Pure Prog Records erschienen.

Am 27. Oktober 2017 veröffentlichen Bleeding ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Elementum. 2012 konnte die Band schon mit ihrer selbstveröffentlichten EP Bleeding für einigen Wirbel im Untergrund sorgen. Mit dem 2015 folgenden full-length Debüt Behind Transparent Walls konnten die hohen Erwartungen der Kritiker und Fans erfüllt und sogar übertroffen werden.

Nun gibt es neun neue Songs, die den Level verrückter Nummern wie Madness oder komplexer Brecher wie Humanoluminiscence mühelos erreichen. Das Songwriting und die Instrumentierung sind erneut in Höhen aufgestiegen, die man einer reinen Freizeitband kaum zutrauen mag. Und auch wenn man nie weiß, ob man in der nächsten Sekunde von einer Thrashsalve durchlöchert oder von einem atmosphärischen Zwischenspiel eingefangen wird, verliert sich die Band nie in selbstverliebtem Instrumentalgeprotze. Stattdessen regieren intelligente, songorientierte Arrangements, die von den intensiven Lyrics komplettiert werden. Ängste und Emotionen, die sich aus alltäglichen Begebenheiten ergeben können, stehen hier ebenso auf dem Programm, wie Religion und allzu gieriger Wissensdurst. Die nötige Routine dazu holten sie sich bei gemeinsamen Auftritten mit Szeneveteranen wie Kenn Nardi (Anacrusis) und Psychotic Waltz.

Bleeding sind für alles bereit und werden mit Elementum jeden an hochwertigem und klischeebefreitem Metal Interessierten begeistern!

BLEEDING – „When They Come“ @ Soundcloud

Line-up:

Haye Graf – vocals

Jörg von der Fecht – guitars

Heiko Spaarmann – bass

Andreas Tegeler – drums

Marc Nickel – guitars

Kommentare

Kommentare