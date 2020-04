Axel Rudi Pell: gibt Ersatztermine für „Sign Of The Times“ Tour bekannt

Nachdem in den letzten Wochen fast alle Bands ihre Konzerte und Touren wegen des Coronavirus absagen mussten, trifft es nun auch Axel Rudi Pell, der seine Sign Of The Times Tour im Mai absagen muss. Jedoch ist der Mann Profi genug und hat zeitgleich Ersatztermine parat. Fast alle Termine, die im Mai 2020 stattfinden sollten, finden nun im April/Mai 2021 statt, einzig das Konzert in der Zeche, Bochum, findet bereits im Oktober 2020 statt. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Hier die Ersatztermine:

14.10.20 Bochum – Zeche

12.04.21 Köln – Essigfabrik

13.04.21 Saarbrücken – Garage

15.04.21 CH-Bern – Bierhübeli

16.04.21 Singen – Stadthalle

19.04.21 München – Backstage

20.04.21 Langen – Neue Stadthalle Langen

21.04.21 Hamburg – Große Freiheit 36

27.04.21 Berlin – Huxleys

28.04.21 Hannover – Capitol

29.04.21 Karlsruhe – Substage

30.04.21 Leipzig – Hellraiser

02.05.21 Bochum – Zeche

Das Statement der Band:

„Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit! Selbstverständlich könnt ihr aber eure Tickets auch bei der Vorverkaufsstelle zurückgeben, falls euch ein neuer Termin nicht passt, und ihr erhaltet euer Geld zurück! Wir haben glücklicherweise noch eine Zusatz-Show in der Bochumer Zeche organisieren können, und zwar am 14. Oktober in diesem Jahr. Für diese neue Show sind die Tickets gültig, die ursprünglich für den 23. Mai gekauft worden sind. Tickets für die Zeche Bochum für den ursprünglich geplanten 10. Mai 2020 sind nun gültig für den 2. Mai 2021! Die Show im Werk 2 in Leipzig musste ins Hellraiser verlegt werden, da das Werk 2 für einen neuen Termin in 2021 schon ausgebucht war. Danke für das Verständnis, anders war es leider nicht möglich! BLEIBT ZUHAUSE und BLEIBT GESUND!!!“

Die bereits für den Herbst 2020 angekündigten Konzerttermine bleiben vorerst bestehen.

15.10.20 Bremen – Aladin

16.10.20 Dresden – Tante Ju

20.10.20 AT-Wien – Szene

21.10.20 Nürnberg – Hirsch

23.10.20 Memmingen – Kaminwerk

24.10.20 Erfurt – Central

27.10.20 Aschaffenburg – Colos-Saal

28.10.20 Stuttgart – LKA Longhorn

30.10.20 CH-Pratteln – Z7

01.11.20 Bochum – Zeche