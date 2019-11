Axxis: Tour, Blu Ray und Best Of zum 30-jährigen Bandjubiläum

Es gibt Grund zu feiern: anlässlich des 30-jährigen Bandjubiläums steht bei der Kultband Axxis so einiges ins Haus: Mit zahlreichen Festivals im In- und Ausland, darunter einer Special-Jubiläumsshow in Wacken und erstmals Konzerten in Russland, sowie einer Jubiläumstournee in ausgesuchten Städten und zwei großen Geburtstagskonzerten in Memmingen und Bochum sind die Nordrhein-Westfalen derzeit dabei, ihren dreißigsten Geburtstag zu feiern. Am 15. November erscheint eine Jubiläums-Best Of-CD. Ein Unboxing Video dazu ist nun online:

Bang Your Head With Axxis, die erste Blu Ray der Bandgeschichte, ist bereits erschienen. Bei der Blu Ray handelt es sich um den Mitschnitt einer Festival-Show von 2017 in Balingen. „Die Stimmung damals war einfach so großartig, dass wir uns entschieden haben, genau dieses Konzert auf Blu Ray zu verewigen“, so die Band. „Und da wir schließlich nur einmal dreißig Jahre alt werden, haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr gleich noch mit einer weiteren Veröffentlichung nachzulegen.“

Am 15. November wird die Best Of EMI-Years als Doppel-CD erscheinen. „Wir wollen damit unsere EMI Phase ins Jahr 2019 transportieren. Seit Monaten nehmen wir die besten Songs aus der EMI-Zeit mit hohem Aufwand komplett eu auf, um sie für 2019 kompatibel zu machen“, erklärt Sänger Bernhard Weiss dazu. „Vinyl ist auch in Planung.“

Natürlich wird das Jubiläumsjahr auch gebührend live bespielt unter anderem führt die Tour Axxis zum ersten Mal in der Bandgeschichte nach Russland. Abgerundet wird das Jubiläumsjahr mit zwei ganz besonderen Anniversary Shows, in Memmingen und Bochum, bei denen viele Freunde, Wegbegleiter und Gäste mit den Musikern zusammen auf der Bühne stehen werden. Die Planungen dafür laufen bereits auf Hochtouren. „Manche sagen auch Axxis Rock Revue dazu“, verrät Bernhard Weiss schmunzelnd. Mehr will er dazu jedoch noch nicht aus dem Nähkästchen plaudern.

1988 nach der Einsendung eines einzigen Demotitels wurde die Band Axxis von der Majorcompany EMI Electrola gesignt. Gleich das Debüt Kingdom Of The Night, 1989 in Europa, Kanada, Japan, Australien und den USA veröffentlicht, ging sofort in über 100.000 Einheiten über die Ladentheken und fand bis zum heutigen Tag knapp eine Viertel Million Käufer.

Axxis II geriet 1990 ähnlich erfolgreich, und ein Jahr später legte die Band mit Access All Areas ein authentisches Dokument ihrer Live-Energie vor. Auch das ambitionierte The Big Thrill-Album avancierte 1993 mitsamt der Single Stay Don’t Leave Me zum Bestseller.

Dieses Album markierte damals einen wichtigen Durchbruch in der Laufbahn des Quintetts. Produziert von Joey Balin und aufgenommen in Philadelphia, handelte es sich um die erste internationale Produktion der Band.

In den vergangenen Jahren haben Axxis einige tausend Flugmeilen abgespult. Zu den eindrucksvollsten Stationen zählte Japan, wo Bernhard Weiss und der ehemalige Gitarrist Walter Pietsch aus Anlass der nur dort erschienenen CD Profile mit einigen Akustik-Sets debütierten. Man wurde weltläufiger!

Das Album Matters Of Survival entstand 1995 in Los Angeles und wurde von Keith Olsen (Whitesnake, Scorpions, Foreigner, Journey usw.) produziert.

Last but not least verstehen sich Axxis bis heute explizit als Liveband. Beim idealen Gig, so hat Bernhard Weiss das einmal formuliert, müssten die Hände glühen. „Es ist einfach die schönste Möglichkeit, deine Musik zu spielen“, so Weiss, „schon deswegen, weil du direkt mit deinen Fans zusammen bist.“ So zählte der Auftritt vor 30.000 Zuschauern bei Rock Am Ring für Axxis selbstredend zu den persönlichen Höhepunkten, ebenso wie die Auftritte auf Wacken (2008) vor 75000 Zuschauern, der Full Metal Cruise (2015), der 70.000 Tons Of Metal-Cruise in der Karibik (2017) oder auf dem gigantischen Masters Of Rock-Festival in Tschechien.

Special Anniversary show + Guests:

29.11 Memmingen / Kaminwerk Special Anniversary show + Guests

29.12 Bochum / Zeche Special Anniversary show + Guests

