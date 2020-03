Ayreon: Video Premiere zu ‘Amazing Flight‘

Im Zuge der Veröffentlichung von Ayreon – Electric Castle Live And Other Tales am 27. März 2020 erscheint nun mit Amazing Flight ein weiterer Track vorab… die Video Premiere zu Amazing Flight ist hier zu sehen…

Hierzu gibt es noch folgendes Statement von Arjen: „Here is the final preview from the Electric Castle Live release for you… are you ready for this Amazing Flight in Space? Just watch this cool Hippie dude (me!) wipe the floor with that uncool Barbarian 🙂 And what a band! Oh… some friendly advice for your parents out there… please tell your kids not to follow the bad example of this crazy Hippie and his naughty water-pipe!”

Ayreon – 1998 erschien Into The Electric Castle, eine Space Opera, die, obwohl es sich bei ihr bereits um die dritte Ayreon Scheibe handelte, bei vielen Fans bis heute als kreativer Urknall des Niederländers gilt. Anlässlich des 20. Geburtstags von Into The Electric Castle gab Lucassen vor heimischer Kulisse vor insgesamt 12.000 aus aller Welt angereisten Fans das gesamte Werk am Stück zum besten, ergänzt um jeweils einen Track (Other Tales) von den Platten seiner verschiedenen Nebenprojekte. Live zu hören waren dort auch all jene Prog-Promis, die seinerzeit an der Produktion des Into The Electric Castle Studioalbums mitgewirkt hatten – namentlich Fish (The Highlander), Edwin Balogh (The Roman), Anneke van Giersbergen (The Egyptian), Damian Wilson (The Knight) und Edward Reekers (The Futureman). Hinzu kamen unter anderem Thijs Van Leer (Focus), Simone Simons (Epica), John Jaycee Cuijpers (Praying Mantis), Marcela Bovio, Joost van den Broek, Johan van Stratum, Marcel Singor, Ferry Duijsens, Bob Wijtsma und Ben Mathot.

Unter dem Titel Ayreon – Electric Castle Live And Other Tales erscheint nun am 27. März 2020 bei der Mascot Label Group ein Mitschnitt der Tilburg-Konzerte in vielerlei Formaten – als Dreifach-LP in goldenem Vinyl, als 2CD+DVD-Ausgabe im Digisleeve, als 5Disc-Earbook (2CD, 2DVD, Blu-ray) und als Blu-ray im Digipack. Ausschließlich über den Mascot-Webshop ist das absolute Highlight zu ergattern: eine auf 1.500 Exemplare limitierte Deluxe-Box, die hinsichtlich ihrer Ausstattung alles schlägt, was Lucassen jemals als Tonträger unters Volk gebracht hat. In der versiegelten hölzernen Schatzkiste mit LP-Format finden sich drei LPs in Sonderfarbe, das Earbook, eine Picture Disc, Poster, Postkarten, eine Plattenteller-Auflage, sowie ein von Arjen Lucassen signiertes Zertifikat.

Hierzu gibt es noch folgendes Statement von Arjen: „It’s quite hard to choose an advance YouTube video for you from the Electric Castle Live release, I’m proud of the whole thing! Let’s go for one of the Other Tales this time: Guilt Machine’s Twisted Coil. The band is just fantastic, and Damian will blow your mind! Especially the ending still gives me goosebumps every time. Step into the dark world of the Guilt Machine…“

Weiter aktuell… Video Garden Of Emotions: https://youtu.be/w6rBHaOmXMo

Vorverkauf Ayreon – Electric Castle Live And Other Tales: http://smarturl.it/Ayreon-MLG

Am 18. Juli dieses Jahres wird Arjen Lucassen Ayreon – Electric Castle Live And Other Tales beim Night Of The Prog Festival als Headliner des zweiten Tages auf der Freilichtbühne Loreley in Sankt Goarshausen am Rhein ein weiteres und wohl letztes Mal performen!

