„Badass Rock’n’Roll Lady“ Laura Cox: neues Album „Burning Bright“ am 08.11.19

Laura Cox ist genau das was sie verspricht zu sein: eine „Badass Rock´n´ Roll Lady“, die mit ihrer Gitarre Sounds produziert, die die Welt in einer bahnbrechenden Art und Weise zum Beben bringen. Damit hat sie sich selbst in die Rangliste der größten weiblichen Gitarristinnen katapultiert, und gibt es denn ernsthaft etwas cooleres als in einem Atemzug mit Nancy Wilson (Heart), Nita Strauss (Alice Cooper), The Runaways oder Joan genannt zu werden, nur um ein paar davon zu nennen.

Obwohl Laura Cox erst ein einziges Album veröffentlicht hat, haben ihre kraftvollen Soli, eingängigen Refrains und ihre zügellose Stimme nicht nur das Internet im Sturm erobert (380.000 YouTube Abonnenten, 90 Millionen Views!), sondern sie spielt auch schon seit einigen Jahren ausverkaufte Tourneen.

Die Gitarristin und Sängerin hat nie geleugnet, dass das Leben als weibliche Gitarristin sich doch erheblich von dem ihrer männlichen Kollegen unterscheidet. Nach wie vor wird sie nicht müde zu erwähnen das sie sich nicht in geringster Weise um Sex-Appeal schert, sondern viel mehr um ihre Gitarre!

Gerade diese Einstellung ist auch der Grund, weshalb sich ihr Debüt-Album Hard Blues Shot (2017) innerhalb nur weniger Monate in Frankreich über 10.000-mal verkauft hat, sie höchste Anerkennung innerhalb ihrer Gitarristen und Gitarristinnen Kollegen erlangt hat und einen äußerst erfolgreichen YouTube-Kanal vorweisen kann.

Das kommende, zweite Album Burning Bright ist „high voltage rock´n´ roll” im Stil von AC/DC und Danko Jones meets Joan Jett, gemischt mit Southern und Blues Einflüssen. Deshalb definiert Laura selbst ihren Style als „Southern Hard Blues” – ein Mix aus Genres und Bands mit denen sie aufwuchs.

Burning Bright wurde in den legendären ICP Studios (Johnny Hallyday, The Cure, Vanessa Paradis, Solomon Burke) aufgenommen. Mit einer makellosen Band als Backup, und dem Mastering des großartigen Howie Weinberg (Aerosmith, Oasis, The White Stripes), ist es versehen mit 10 Blues, Classic Rock und Hard Rock Bomben!

Be ready to burn bright!

Burning Bright wird als CD und digital am 8. November 2019 via earMUSIC erscheinen.

Lauras Nachricht zur Albumankündigung hier.

Das Album ist hier vorbestelltbar: https://LauraCox.lnk.to/Burning_Bright

Burning Bright Tour 2019:

17.09.2019, Augsburg – Spectrum

18.09.2019, Mannheim – 7er Club

19.09.2019, Höxter – Tonenburg

20.09.2019, Isernhagen – Blues Garage

21.09.2019, Rheinberg – Schwarzer Adler

22.09.2019, Köln – Yard Club

26.09.2019, Marburg – KFZ

27.09.2019, Fürth – Kofferfabrik

28.09.2019, Forst (Lausitz) – Manitu

02.10.2019, Vaihingen / Enz – Stadthalle

17.10.2019, Remchingen – R & B Festival

16.11.2019, Udestedt / Erfurt – Winterblues Festival

29.11.2019, Idar Oberstein – Blues Nacht Spezial

… wird fortgesetzt!

