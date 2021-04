Bala: unterzeichnen bei Century Media Records

Spaniens vielversprechendste Alternative Rock-Band Bala hat einen Vertrag mit Century Media Records unterzeichnet. Das Kraftpaket-Duo wird sein Label-Debüt Maleza am 14.05.2021 veröffentlichen.

Die Band kommentiert die Vertragsunterzeichnung mit Century Media Records wie folgt: „Nun, was können wir sagen…? Wir sind wahnsinnig aufgeregt, dass wir trotz der Umstände weitermachen können. Ein neues Album und ein neues Label sind ein großartiger Start auf dem Weg in diesem Abenteuer. Dieses Label ist eine Referenz, die so viele Bands, mit denen wir aufgewachsen sind, unterstützt hat, und wir können es nicht erwarten, unseren Namen unter so vielen anderen zu sehen. Wir hoffen, dass sich die Situation verbessert, und dass wir so bald wie möglich wieder unterwegs sein und Shows spielen können. Wir möchten diese Gelegenheit auch nutzen, um uns bei allen Menschen, die uns während der gesamten Zeit auf die eine oder andere Weise unterstützt haben. Fire!“