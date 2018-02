Mit den heutigen Bestätigungen ist nicht nur das BANG YOUR HEAD!!! Billing 2018 um einen veritablen Kult-Act reicher: Die Warm-Up-Programm für den 12. Juli steht ab sofort komplett!

DIAMOND HEAD

DIAMOND HEAD zählen zu den großen Legenden der NWoBHM und haben zahllose Bands beeinflusst – darunter auch so prominente Größen wie METALLICA, die, wie allgemein bekannt sein dürfte, ihren englischen Vorbildern unter anderem mit einem ‚Am I Evil?‘-Cover Tribut zollten. 2016 hat die Band um Leadgitarrist Brian Tatler ein bärenstarkes neues Album veröffentlicht und kehrt zu unserer großen Freude im kommenden Sommer für Euch nach Balingen zurück.

ANGEL DUST (Warm-Up):

Lange war es still um ANGEL DUST, die in der zweiten Hälfte der 80er mit ‚Into The Dark Past‘ und ‚To Dust You Will Decay‘ für Furore sorgen konnten. Rund ein Jahrzehnt später folgte der zweite Karriereabschnitt mit Alben wie ‚Bleed‘ und ‚Of Human Bondage‘, die trotz modernerer Ausrichtung ausgezeichnet aufgenommen wurden, doch dann folgte abermals eine längere Zäsur und Auszeit. Inzwischen sind die Deutschen aber wieder aktiv und werden Euch im Rahmen der BANG YOUR HEAD!!! Warm Up Show ordentlich einheizen – und zwar im Line-Up, das auch ‚Bleed‘, ‚Border Of Reality‘ und ‚Enlighten The Darkness‘ eingespielt hat!

STORMWARRIOR (Warm-Up):

Mit STORMWARRIOR segelt eine DER Bands gen Balingen, die nach Meinung vieler das Zeug haben, in die Fußstapfen anderer norddeutscher Größen wie HELLOWEEN und RUNNING WILD zu treten. Mit ihrem flotten, rauen Sound zwischen dem Kürbis-Frühwerk ‚Walls Of Jericho‘ und ein paar dezent eingestreuten Viking Metal-Elementen, haben sich die Hamburger bereits eine beachtliche Zahl an Anhängern erspielt. Nach zwei ruhigeren Jahren stehen die Zeichen im Haus der Band für 2017 endlich wieder auf Sturm – und auch sie ist bei unserer BANG YOUR HEAD!!! Warm-Up-Show dabei!

