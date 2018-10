Hallo Freunde,

am Feiertag wird gefeiert – und wir haben den passenden Anlass: eine neue Bandbestätigung für 2019, die (nicht nur) die Herzen aller Thrash-Fans erfreuen wird.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Flotsam And Jetsam bestätigt

Im Gegensatz zum Gros der bahnbrechenden Thrash-Acts der 80er kamen Flotsam And Jetsam zwar nicht aus der sagenumwobenen Bay Area, aber in puncto Qualität stand das Quintett aus Arizona ihren kalifornischen Kollegen wahrlich nicht nach. Ihr Debüt Doomsday For The Deceiver, von keinem Geringeren als Metal Blade-Gründer Brian Slagel produziert, mauserte sich binnen kürzester Zeit zum Genre-Klassiker, und auch der Nachfolger No Place For Disgrace war vom gleichen hartriffenden Kaliber. Dann brachen die 90er über die Szene herein, und auch Flotsam And Jetsam kamen nicht ungeschoren davon.

Einige Jahre und diverse stilistische Experimente später fand die Band indes nach und nach zu alter Stärke zurück, wovon das Quasi-Comeback-Album The Cold 2010 eindrucksvoll Zeugnis ablegte. Nach dem etwas zurüchaltenderen Ugly Noise und einer Neuaufnahme von No Place For Disgrace hat die Band mit dem selbstbetitelten 2016er-Album dann erneut einen echten Kracher veröffentlicht, und in Kürze steht mit dem brandneuen The End Of Chaos der nächste an. Auf der Bühne zählen Flotsam And Jetsam ohnehin seit jeher zu den ganz großen Abräumern. Daher freuen wir uns ganz gewaltig, dass auch Eric A.K. und Co. 2019 beim Bang Your Head!!! an Bord sind!

In Kürze folgen weitere Bandbestätigungen!

Das Bang Your Head!!! 2019 findet vom 11. bis 13. Juli des kommenden Jahres statt.

Bereits bestätigt:

Krokus

Dark Tranquillity

Cirith Ungol

Ross The Boss

Flotsam And Jetsam

Visions Of Atlantis

Stormwarrior

Weitere Bands folgen in Kürze.

Der Vorverkauf über unseren Shop www.shop.bang-your-head.de hat bereits begonnen.

Dort erhaltet Ihr die Tickets für das Bang Your Head!!! 2019 zum Frühbucherpreis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) und auf Wunsch pro geordertem Ticket inklusive eines exlusiven und limitierten Gratis-Shirts aus 100% Baumwolle und in Wunschgröße.

