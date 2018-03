Zwei Jahrzehnte ist das BANG YOUR HEAD!!! nun eine Open-Air-Veranstaltung und findet seither traditionell auf dem Balinger Messegelände statt.

Trotz aller Konstanz hat sich in all der Zeit viel verändert: vor und hinter den Kulissen, für Euch und für uns, für die Szene und die Festivallandschaft ganz allgemein. Zeit für eine große Bestandsaufnahme, dachten wir uns, und bitten Euch daher in Form einer Online-Umfrage um Feedback zu allerlei Fragen rund um das BYH!!!.

HIER findet Ihr sie.

Das Bang Your Head Team würde sich sehr freuen, wenn Ihr Euch fünf Minuten Zeit nehmt, mitmacht und uns damit helft, dass das BYH!!! auch künftig eine der feinsten musikalischen Sommer-Partys des Jahres bleibt :-).

Eine weniger schöne Nachricht noch: Wie einige von Euch sicher mitbekommen haben, gab es eine Bandabsage aus Übersee. ANTHRAX werden nicht nach Balingen kommen, da sie wegen weiterer Termine als Support von SLAYER mit ihren bereits geplanten Europa-Shows in Konflikt geraten sind und diese deshalb kurzerhand und zu unserem großen Bedauern gestrichen haben.

Das Statement der Band:

“Unfortunately, Anthrax announces it has to cancel its upcoming European tour due to scheduling conflicts. The band members sincerely apologise to all of their fans and hope to see them very soon.”

