Am 4. Mai veröffentlichen Reef endlich ihr brandneues Studioalbum „Revelation”.

Es ist ihr erstes Album seit mehr als 18 Jahren („Getaway“, 2000), ihr erstes mit dem neuen Gitarissten Jesse Wood und ihr erstes auf einem neuen Label, earMUSIC.

Aufgenommen in Irland und produziert von ihrem langjährigen Mitstreiter George Drakoulias (The Black Crowes, Primal Scream, Tom Petty & The Heartbreakers), wirkt niemand geringeres als Sheryl Crow auf der Lead Single „My Sweet Love“ mit.

„Wir wollten nicht einfach nur ein gutes Album erschaffen, wir wollten ein ausgezeichnetes Album aufnehmen“, erklärt Reef-Sänger Gary Stringer. „Seit zweieinhalb Jahren schreiben wir an Songs, die wir während unser Live Gigs immer mal wieder vor Publikum testen konnten. Jeden Abend spielten wir vier, fünf neue Songs und haben die Reaktionen der Fans ganz genau beobachtet. Wenn ihre Blicke wie weggetreten wirkten oder sie sich auf den Weg zur Bar machten, landeten die Songs sofort im Mülleimer. Aber wenn sie ein Song mitriss – eine Melodie oder ein Gitarrenriff – dann wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diese Herangehensweise hat uns dabei geholfen, das Album so gut, so stark wie möglich zu gestalten.“

„In Irland aufzunehmen war für uns etwas ganz Besonderes“, fügt Gitarrist Jesse Wood hinzu. „Für mich war das schon immer ein magischer Ort und wir haben gemeinsam mit George ein paar tolle Wochen dort verbringen können. Ich freu‘ mich jetzt schon darauf, das nächste Album aufzunehmen!“

„Die Welt ist eine schönere mit Reef; ihre Liebe zum Leben und zur Musik ist ansteckend“, sagt Produzent George Drakoulias. „Für mich ist es ein Privileg, diese Reise gemeinsam mit ihnen anzutreten.“

2016 kehrten Reef mit „How I Got Over”, ihrer ersten Single seit 2003, zurück. Der Song schaffte es auf Anhieb auf die A-List bei BBC Radio 2, zählte in jenem Jahr zu den 20 meistgespielten Songs des Senders, und wurde von der Band live in der Chris Evans Radioshow und der The One-Show auf BBC1 performt. Chris Martin höchstpersönlich lud die Band ein, als Vorgruppe von Coldplay im Wembley Stadium aufzutreten. Ihr Live-Album „Reef: Live At St. Ives“ wurde an zwei ausverkauften Abenden in der St. Ives Guildhall aufgezeichnet.

Reef wurden 1993 gegründet und von Sony imprint S2 unter Vertrag genommen. Sie veröffentlichten neun Top 40-Singles in den UK – am bekanntesten „Place Your Hands“ – und vier Studioalben, darunter auch das mit Platin aufgezeichnete Nummer 1-Abum „Glow“ (1996), sowie ein Greatest Hits-Album „Together“, bevor sie 2003 getrennte Wege gingen. 2010 beendete die Band ihre Pause, als sie für eine kurze Tour wieder zueinander fand. 2014 trafen sie auf Jesse Wood, ehemals in der Ronnie Wood Band/Faces/Red Racer, der Kenwyn House, Gitarrist der Originalbesetzung, nach seinem freundschaftlichen Austritt ersetzte.

Im April und Mai werden Reef in Großbritannien auf Tour gehen. Dort spielen sie unter anderem im Rahmen der Britrock Must Be Destroyed!-Tour gemeinsam mit The Wildhearts und Terrorvision.

Alle Daten hier: http://www.reeftheband.com/live.html

Reef: Gary Stringer (vocals), Jack Bessant (bass), Jesse Wood (lead guitar), Dominic Greensmith (drums)

‘Revelation’ – Tracklist:

1. Revelation

2. My Sweet Love (featuring Sheryl Crow)

3. Provide

4. How I Got Over

5. Don’t Go Changing Your Mind

6. Precious Metal

7. Just Feel Love

8. Ball And Chain

9. First Mistake

10. Darling Be Home Soon

11. Lone Rider

12. Like A Ship (Without A Sail)

