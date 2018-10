Hallo Freunde,

neue Woche, neue Bandbestätigung: Heute haben wir eine ganz besondere Band für Euch, die es wahrlich nicht alle Tage zu sehen gibt. Aber seht selbst…

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

Cirith Ungol bestätigt

Es hat einige Jahre gedauert, bis Cirith Ungol für ihr musikalisches Schaffen die Anerkennung erfahren durften, die ihre wegweisenden Veröffentlichungen verdienen. Heute jedoch sind sich alle einig: Diese Band war und ist etwas ganz Besonderes und verdient die tatsächlich die Bezeichung „Legende“. Mit Frost And Fire, King Of The Dead und One Foot In Hell haben die Amerikaner drei Alben für die Ewigkeit veröffentlicht, die – gemeinsam mit den Werken von Manilla Road und Brocas Helm – in der 80er Jahren definierten, was später als Epic Metal ein eigenes Subgenre wurde.

Nach dem Ende der Band Anfang der 90er dauerte es fast 25 Jahre, bis sich Cirith Ungol vom Flehen und Bitten zahlreicher Fans (und dem beharrlichen Appell eines Herrns namens Jarvis Leatherby, allseits bekannt als Kopf von Night Demon) erweichen ließen und tatsächlich wieder aktiv wurden, um beim Frost and Fire Metal Fest aufzuspielen. 2017 haben die wiederauferstandenen Götter des Untergrund-Metals dann erstmals auch Fuß auf europäischen Boden gesetzt und bei ihren handverlesenen Auftritten rundum für ehrfürchtiges Verzücken gesorgt.

Die nächsten Kapitel der Bandgeschichte sind bereits aufgeschlagen: In wenigen Tagen, am 5. Oktober, erscheint die Single Witch Game mit der ersten neuen Studioaufnahme seit der 91er-Veröffentlichung Paradise Lost, und 2019 stehen nicht nur ein neues Studioalbum und ein Live-Boxset an, sondern auch Balingen auf dem Programm: Cirith Ungol werden sich beim Bang Your Head!!! die Ehre geben und Gast auf unserer Bühne sein! Thunder howls, the King will rise again…

In Kürze folgen weitere Bandbestätigungen!

Das Bang Your Head!!! 2019 findet vom 11. bis 13. Juli des kommenden Jahres statt.

Bereits bestätigt:

Krokus

Dark Tranquillity

Cirith Ungol

Ross The Boss

Visions Of Atlantis

Stormwarrior

Weitere Bands folgen in Kürze.

Der Vorverkauf über unseren Shop www.shop.bang-your-head.de hat bereits begonnen.

Dort erhaltet Ihr die Tickets für das Bang Your Head!!! 2019 zum Frühbucherpreis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr) und auf Wunsch pro geordertem Ticket inklusive eines exlusiven und limitierten Gratis-Shirts aus 100% Baumwolle und in Wunschgröße.

