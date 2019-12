Bang Your Head!!!: Flott-melodisch ins neue Jahr

Hallo Freunde,

kurz vor Jahresende haben wir noch einmal eine flott-melodische Bestätigung für Euch, die unser Jubiläumsbilling weiter bereichert. Damit wünschen wir Euch einen guten Rutsch gen 2020 – feiert schön und kommt gut hinüber!

Vor lauter Feiern aber bitte nicht vergessen: Morgen, am 31. Dezember, beenden wir die Frühbucherphase und zünden bei unseren Tickets die reguläre Preisstufe 1.

Und: Noch bis zum 6. Januar erhaltet Ihr ALLE Aktionsartikel unserer zurückliegenden Vorweihnachts-Sale-Wochen noch einmal reduziert zum sagenhaften Preis von je 5.- Euro!

Hier findet Ihr alle Girlies, T-Shirts und Kid’s Wear Artikel, die in besagtem Zeitraum zum Aktionspreis zu haben sind.

Nach wie vor gilt: Die Angebote gelten nur solange Vorrat reicht. Den Aktionspreis erhalten grundsätzlich nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen.

Euer Bang Your Head!!! und Rock Of Ages-Team

________________________________________

Die Karriere von Dragonforce verlief ebenso rasant wie viele ihrer hyperschnellen Melodic Power Metal-Hymnen klingen. Schon im Demostadium sorgten die Briten, damals noch als Dragonheart, mit dem Stück Valley Of The Damned für Furore: Rund eine halbe Millionen Downloads verzeich nete der Titel auf dem Portal MP3.com. 2003 nahm Noise Records die junge Band unter Vertrag, und die ersten beiden Alben Valley Of The Damned und Sonic Firestorm eroberten vor allem in Asien die Publikums-Herzen im Sturm. In den Folgejahren entdeckten weltweit immer mehr Fans den „Nintendo Metal“ der Musiker, und die Popularitätskurve wuchs und wuchs.

Seit The Power Within geben sich Dragonforce obendrein noch zugänglicher als in frühen Tagen und verfassen kompakte Ohrwürmer en masse, immer gespickt mit den virtuosen Ausbrüchen ihres Lead Gitarren-Maestros Herman Li, der den besonderen Stil der Band seit jeher prägt. Das aktuelle Album Extreme Power Metal ist übrigens epischer denn je ausgefallen – nicht zuletzt dank der Mitwirkung von Epica-Keyboarder Coen Janssen.

Auch live ist das Sextett längst zu einer beachtlichen Bühnenmacht herangereift, nachzuhören und zu sehen unter anderem auf der Live-DVD In The Line Of Fire – oder kommenden Sommer in Balingen, denn 2020 werden Li und seine Mannen mit feurigen Hits wie Through The Fire and Flames für glühende Ohren sorgen!

________________________________________

Das nächste und 25. Bang Your Head!!! findet vom 16. bis zum 18. Juli 2020 wie gewohnt auf dem Balinger Messegelände statt.

Bereits bestätigt sind:

Saxon

Ace Frehley

Hardcore Superstar * Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons

Dragonforce * Tankard * Benediction * The Iron Maidens * Kissin‘ Dynamite

Riot V * Rage * Night Demon * Anthem * Onslaught * Legion Of The Damned

Shakra * Leatherwolf * Victory * Praying Mantis * Heathen

Memoriam * Angelus Apatrida * Suicidal Angels * Atlantean Kodex

Fifth Angel * Midnight * Skull Fist * Winterstorm

Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Weitere kommen noch hinzu.

Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren. Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich, und zwar aktuell noch zum Frühbucher-Preis von 119.- Euro (zzgl. 12,5% VVK-Gebühr).

Solange Vorrat reicht, gibt es pro Ticket ein exklusives Gratis-Shirt (100% Baumwolle) oder Girlie dazu und obendrein auf Wunsch den Bang Your Head!!! Jahresplaner (muss bei der Bestellung vermerkt werden).

Da diese aber nahezu komplett vergriffen sind, bieten wir allen, die ihre Wunschgröße nicht mehr abbekommen, eine dieser beiden Alternativen zur Wahl:

– auf Wunsch ein Shirt aus einem Teil der Bang Your Head!!!-Kollektion (z.B. mit einem der Merchmotive des Jahres 2019)

– oder auf Wunsch ein Warengutschein in Höhe von 10,- Euro für unseren Online-Shop

Sofern also Eure Wunschgröße nicht mehr vorrätig sein sollte, kontaktieren wir Euch nach Bestellungseingang und bitten Euch uns mitzuteilen, welche der beiden Alternativprämien Ihr in Anspruch nehmen wollt. Je zeitiger Ihr bestellt, umso größer jedoch die Chance, dass Ihr noch eins der aktuellen Gratisshirts nach Wunsch abbekommt.

Alle weiteren Informationen rund ums Bang Your Head!!! auf www.bang-your-head.de.

________________________________________

Natürlich findet auch 2020 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.

Dabei am 15. Juli in der volksbank*messe Balingen sind:

D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

________________________________________

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

31. Juli – 02. August 2020

Festplatz Seebronn bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:

Suzi Quatro * Cinderella’s Tom Keifer * Sweet

Ratt * Coreleoni * John Lee’s Barclay James Harvest

Eclipse * John Diva And The Rockets Of Love * Tyketto * The New Roses

Mad Max * Dare

Weitere Bestätigungen in Kürze.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich – derzeit noch zum Frühbucherpreis von 119.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

________________________________________

Wichtige Hinweise:

* Achtung, für Prämienaktionen gilt: Prämien erhalten nur Besteller, die per PayPal, Kreditkarte, Sofort-Überweisung oder SEPA-Lastschrift zahlen. Bitte vermerke bei Prämienaktionen immer im Laufe des Bestellvorgangs im Kommentarfeld, ob Du die Prämie auch haben möchtet – und ggfs. auch welche Prämie. Versand einer Buchprämie ist nur bei Versandadresse innerhalb Deutschlands möglich.

** Bei Shirtaktionen sind Shirts nur in Wunschgröße möglich solange Vorrat reicht.