The Prophecy 23: kündigen „Fresh Metal“ an

Streicht euch den 20.03.2020 dick im Kalender an, denn dann erscheint das neue The Prophecy 23 Album Fresh Metal!

Fresh Metal wurde von Kai Stahlenberg im Kohlekeller Studio gemischt und gemastert. Marvin Clifford kümmerte sich abermals ums Coverartwork!

The Prophecy 23 haben Thrash, Death und Punk geschmeidig durch den Fleischwolf gedreht und das Endresultat könnte fresher nicht sein!

Fresh Metal wird in diversen Formaten erhältlich sein: CD Digipak, limitierte Gatefold Vinyl LP in 2 unterschiedlichen Farben, limitiertes Box Set mit exklusivem (und grandiosem) Inhalt sowie als Download und Stream. Ein bisschen müsst ihr euch jedoch noch gedulden, denn vorbestellen kann man das Album bis dato leider noch nicht.

Die erste Single vom neuen Album wird gegen Ende Januar erscheinen!

The Prophecy 23 – Fresh Metal

CD Digipak

1. We Love Fresh Metal

2. No Deep Talks, Just Drinks

3. Caps, Trucks And Rock ‚N‘ Roll

4. Pump It Up

5. I Wish I Could Skate

6. Beach, Waves, Beer, Babes

7. Calm Down

8. Intergalactic Anti Capitalism

9. We Kindly Ask To Shred

10. Mammon

11. Mexico Maya Mosh

12. P Y L

13. Prankster

14. The Greenwolf

The Prophecy 23 live:

07.02.2020 DE Mannheim – 7er Club

21.03.2020 DE Lörrach – Altes Wasserwerk

25.04.2020 DE Leonberg – Höfingen

http://www.theprophecy23.com

https://www.facebook.com/theprophecy23

https://twitter.com/TheProphecy23

https://www.youtube.com/user/TheProphecy23

https://www.instagram.com/theprophecy23

https://spoti.fi/2KwSU4d