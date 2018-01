Es gibt Nachschlag: Die nächsten drei Acts, die diesen Sommer für Euch nach Balingen kommen, stehen fest. Besonders Freunde traditioneller Klänge dürften sich über die beiden Neuzugänge des Festival-Billings freuen, deren Namen Ihr weiter unten erfahrt, während unser Warm-Up-Abend mit Bestätigung von Band Nummer vier noch ein wenig bunter wird 🙂

Jag Panzer

Für viele sind sie – neben Omen – DIE Verkörperung des amerikanischen Power Metals, der in den 80er Jahren für unbändige Euphorie im Metal-Untergrund gesorgt hat: Jag Panzer. Schon ihre EP Tyrants sorgte für Aufsehen, doch das offizielle Debütalbum Ample Destruction legte noch locker einen drauf und avancierte rasch zum Genreklassiker. Dann jedoch geriet die Karriere ins Straucheln, und erst 1997 – zwei anfangs unveröffentlichte Demos und das allzu moderene Dissident Alliance später, kehrte die Band zu altem Glanz zurück. Weitere umjubelte Alben und Liveauftritte folgten, bis sich die Band nach Veröffentlichung von The Scourge Of Light 2011 auflöste – doch das nur für kurze Zeit. Seit 2013 sind Jag Panzer wieder da, haben vor einigen Monaten mit The Deviant Chord ein bärenstarkes neues Album veröffentlicht und kehren nun auch endlich wieder nach Europa zurück – zum BANG YOUR HEAD!!! 2018!

Night Demon

Sie sind einer der jungen Acts, die dafür sorgen, dass man sich um die Fortexistenz traditionellen Heavy Metals auch künftig keine Sorgen machen muss: Night Demon. Schon mit ihrer selbstbetitelten EP konnten sie sich 2013 im weltweiten Untergrund einen ausgezeichneten Namen erspielen, und ihr Debütalbum Curse of the Damned erntete ebenso rundum euphorische Reaktionen wie der Nachfolger Darkness Remains. Und das völlig zu Recht: Die Amerikaner huldigen mit ihrem authentischen Retro-Sound gekonnt der goldenen Ära der NWoBHM und Protagonisten wie den frühen Iron Maiden, Judas Priest, Diamond Head und Co.. Angestaubt klingt das dank des Elans und der Spielfreude des Trios zu keiner Minute: Frisch, lebendig und mitreißend sind Night Demon – und daher auch ideale Kandidaten für unser BANG YOUR HEAD!!!-Billing 2018, bei dem die Band dabei sein wird.

Warm-Up-Show:

Twilight Force

Eingängige Melodien en masse, Orchester- und Chorbombast, epische Fantasy-Konzepte rund um Schlachten, Ritter, Drachen und noch mehr Drachen: Twilight Force haben alles, was das Herz eines eingefleischten Symphonic Power Metal-Fans aufgehen lässt. Ganz im Stile früher Rhapsody (Of Fire) oder Brüder im Geiste wie Gloryhammer bedienen Twilight Force aus dem schwedischen Städtchen Falun seit 2011 die volle Klaviatur eines Subgenres, das vor allem live bei all jenen für Begeisterung sorgt, die auch bei einem Metal-Konzert positive Vibes und einem extrem hohen Mitsingfaktor zu schätzen wissen. Und wer das Ganze derart konsequent durchzieht, dass er auch die Bühne nicht ohne angespitzte Elben-Ohren betritt, den kann man eigentlich nur lieben, oder? 😉 Freut Euch auf eine musikalische Live-Rollenspiel-Party vom Feinsten!

Das BANG YOUR HEAD!!! 2018 findet wie folgt statt:

12. bis 14. Juli 2018Messegelände Balingen

Bereits bestätigt sind:

ACCEPT, POWERWOLF, DORO, ANTHRAX, AMORPHIS, OVERKILL, INSOMNIUM, ANNIHILATOR, EXODUS, LOUDNESS, ALESTORM, PRIMAL FEAR, PRIMORDIAL, JAG PANZER , AMARANTHE, GIRLSCHOOL, GOD DETHRONED, SKELETONWITCH, RECKLESS LOVE, CRASHDÏET, REFUGE, DEBAUCHERY, CRAZY LIXX, TYGERS OF PAN TANG, ECLIPSE, NIGHT DEMON, MYSTIC PROPHECY, CLOVEN HOOF, ALPHA TIGER, MOB RULES, BURNING WITCHES, HEXX

Viele weitere folgen in Kürze – darunter noch drei Hauptacts.

WARM-UP-SHOW AM 11. JULI 2018 mit

LORDI, TWILIGHT FORCE, BLOOD GOD, THUNDERMOTHER und einem weiteren Act!

Die erste und streng limitierte Auflage der BANG YOUR HEAD!!! Festivaltickets für Frühbucher ist zum Vorjahrespreis von 99.- EUR zzgl. 12,5% VVK-Gebühr in unserem Online-Shop erhältlich.

Kommentare

Kommentare