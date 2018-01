Nach über 20 Karrierejahren im Old-School-Death-Metal (manche Amis nennen den Style amüsanterweise Neanderthal Death Metal) muss man Jungle Rot nun wirklich niemandem mehr vorstellen. Die Truppe aus Wisconsin steht für barbarisches Todesmetall, das den Feind auch noch nach dem Hissen der weißen Fahne erbarmungslos niedermäht.

Das lange nicht mehr erhältliche und von vielen Fans ganz besonders geschätzte Schlachtfest What Horrors Await wird jetzt via Victory Records endlich wieder zugänglich gemacht, feinerweise auch auf Vinyl.

Songs wie The Unstoppable und Worst Case Scenario sind Live-Standards der Band, und das Cover des Destruction-Classics Invincible Force ist eh ein Oberhammer!

Das Cover des inzwischen zum Stammzeichner avancierten Gyula Havancsak ist natürlich auch ein Schmuckstück (hier ist die Vinylversion selbstverständlich ebenfalls ganz weit vorn).

