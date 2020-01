Bang Your Head!!!: mit einer NWoBHM-Legende ins neue Jahr

Saxon Ace Frehley Hardcore Superstar * Unleashed * Phil Campbell And The Bastard Sons Dragonforce * Tankard * Benediction * The Iron Maidens * Kissin‘ Dynamite Riot V * Rage * Night Demon * Anthem * Onslaught * Legion Of The Damned Diamond Head * Shakra * Leatherwolf * Victory * Praying Mantis * Heathen Memoriam * Angelus Apatrida * Suicidal Angels * Atlantean Kodex Fifth Angel * Midnight * Skull Fist * Winterstorm Space Chaser * Lord Vigo * Snakebite * Blizzen

Diamond Head zählen zu den großen Legenden der NWoBHM und haben zahllose Bands beeinflusst – darunter auch so prominente Größen wie Metallica , die, wie allgemein bekannt sein dürfte, ihren englischen Vorbildern unter anderem mit einem Am I Evil? -Cover Tribut zollten.

Natürlich findet auch 2020 am Vorabend des Bang Your Head!!! wieder die traditionelle Warm-Up-Show statt.Dabei am 15. Juli in der volksbank*messe Balingen sind:

D-A-D

Blaze Bayley

Civil War

Manimal

Night Viper

Tickets für die Bang Your Head!!! Warm-Up-Show erhaltet Ihr in unserem Online-Shop zum Preis von 29.- Euro (mit gültigem BYH!!! 2020 Festivalticket) bzw. 39.- Euro (ohne gültiges BYH!!! 2020 Festivalticket) zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Das Rock Of Ages findet 2020 zum 15. Mal statt – unter dem Motto „Family And Friends“ und das erneut drei Tage lang und mit kostenlosem Familienprogramm am Sonntag.

Der Termin:

31. Juli – 02. August 2020

Festplatz Seebronn bei Rottenburg am Neckar

Bereits bestätigte Acts:

Suzi Quatro * Cinderella’s Tom Keifer * Sweet

Ratt * Coreleoni * John Lee’s Barclay James Harvest

Eclipse * John Diva And The Rockets Of Love * Tyketto * The New Roses

Mad Max * Dare

Weitere Bestätigungen in Kürze.

Tickets sind in unserem Webshop www.shop.bang-your-head.de erhältlich – derzeit noch zum Frühbucherpreis von 119.- Euro zzgl. 12,5% VVK-Gebühr.

Alle weiteren Informationen rund ums Rock Of Ages auf www.rock-of-ages.de.

