Diamond Head – The Messenger (Live And Electric)

Mit Live And Electric veröffentlichten die britischen Heavy-Metal-Pioniere Diamond Head ihr erstes Livealbum seit über 20 Jahren! Die Kultband aus der legendären NWoBHM-Ära (New Wave Of British Heavy Metal) wurde 1976 im englischen Stourbridge gegründet und gehört bis heute zu den einflussreichsten Namen des Genres. Angeführt von Gründungsmitglied und Leadgitarrist Brian Tatler sowie dem charismatischen Sänger Rasmus Bom Andersen (seit 2014 mit an Bord), liefern Diamond Head ein echtes Live-Brett ab. Aufgenommen wurde das Album auf verschiedenen Konzerten während der gemeinsamen Tour mit Saxon im Jahr 2022, unter anderem in Cambridge, York und Cardiff. Veröffentlicht wurde die Liveproduktion, die auf zwölf Tracks und eine Spielzeit von 59:56 Minuten kommt, von Silver Lining/Warner. Die Aufnahme fängt den Spirit und die Energie der Band perfekt ein. Trotz der verschiedenen Aufnahmeorte klingt das Album wie aus einem Guss – roh, dynamisch und authentisch.

Besonders gelungen ist die ausgewogene Songauswahl: Die Setlist umfasst Stücke aus allen Schaffensphasen der Band, The Prince springt direkt zu den Anfängen. Starke Hooks, einen Blick zum heutigen Thrash Metal und ein griffiger Heavy Metal, der eine Band wie Metallica nachhaltig geformt hat. Bones und The Messenger stehen dem Opener um nichts nach. Sänger Rasmus Bom Andersen passt wunderbar in diese Gruppe und Urgestein Brian Tatler hat noch richtig Lust an seiner Formation. Die Livestimmung von The Messenger (Live And Electric) wurde sehr agil eingefangen, da kann man der Produktion wirklich nur gratulieren. Bassist Dean Ashton schmiegt sich wunderbar an die beiden Gitarren. Neben Brian Tatler zupft Andy „Abbz“ Abberley die Saiten an der Gitarre und das auch schon seit fast zwei Jahrzehnten. Ein Höhepunkt ist die Darbietung von It’s Electric, der dem donnernden Dead Reckoning vorlegt. Dead Reckoning ist schon richtig trashig und trotzdem melodisch mit NWoBHM-Vibes. Absolut bedauerlich, dass Diamond Head viel zu oft unterm Radar fliegen – für Insider und viele große Musiker ein Muss. Warum das so ist, hört selber auf The Messenger (Live And Electric).

