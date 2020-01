Arcaine: „As Life Decays“ erscheint am 14.02.

Das Debütalbum der Schweizer Technic/Melodic Deather Arcaine As Life Decays wird am 14. Februar über Black Sunset/MDD veröffentlicht! Aufgenommen wurde die Platte im Studio Blue Wonder in Chur und enthalten sind neun Songs, welche sich mit einem unerbittlich knochenharten Sound den Weg in eure Gehörgänge bahnen werden.

Inhaltlich dreht es sich auf dem Album aber weniger um Tod und Teufel, sondern bewusst um aktuell gesellschaftskritische Themen. Dies wurde auch vom russischen Künstlers Xaay aufgegriffen und visuell auf dem Coverartwork umgesetzt. Gemixt wurde das Debüt von Vladimir Cochet im Conatus Studio in Vevey, während sich für das Mastering Max Morton (Morton Studios, u.a. Jinjer, Sacrosanct) verantwortlich zeigt. Seid gespannt, mehr Infos demnächst!

Arcaine Line-Up:

Adrian Gisler – Vocals

Brandon Wildhaberv – Guitars

Renato Herzog – Guitars

Fadri – Drums

Rinar – Bass

Curdin Fleischhauer – Soundtech

Facebook: https://www.facebook.com/arcaineofficial/

Website: https://arcainemetal.com/