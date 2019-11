Battle Beast + Support am 17.11.2019 im Orange Club in Kiel

Headliner: Battle Beast

Vorband(s): Cyhra & Brymir

Ort: Orange Club, Kiel

Datum: 17.11.2019

Kosten: 26,00 € VVK

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Melodic Metal, Modern Metal

Link: https://traumgmbh.de/events/battlebeast/

Veranstalter: Master Events (http://www.masterevents.fi/artists/battle-beast/)

In Schweden haben Battle Beast die Tour erfolgreich gestartet und nutzen den Sprung aufs europäische Festland mit einem Stopp in Kiel, um die Tour weiter anrollen zu lassen. Im nördlichsten Sektor von Deutschland soll es heute mit Cyhra & Brymir im Orange Club in Kiel hoch hergehen. Dafür hat Master Events aus Finnland ein spannendes Line-Up geformt, welches noch bis Mitte Dezember durch Europa zieht und neben Deutschland diverse Stationen in UK hat. Ausgelassen wird dabei die Heimat von Battle Beast, die mit ihrer Show Städte wie Helsinki nicht bereisen werden. Im Frühjahr 2020 geht es dann schon wieder nach Deutschland und im Verlauf dürfen auch Anhänger in ihrer Heimat den Klängen der Senkrechtstarter jubeln. Bis in den Herbst hinein haben die Skandinavier ein sattes Programm vor der Brust – soweit ist es jedoch noch nicht und so schauen wir mal, was in Kiel alles bewegt werden kann.

Als Erstes steigen Brymir in den Ring, die ebenfalls aus Helsinki stammen und nach der Show in Herford zurück nach Finnland kehren, um dort noch acht Shows im Dezember zu spielen. Sie selber nennen ihre Kunst Glorious Extreme Metal. Dahinter versteckt sich ein melodischer Death Metal mit Zügen des Symphonic Metal. Gegründet wurden sie 2006 und bis auf Schlagzeuger Patrik Fält blickt das Line-Up auf eine feste Riege an Gründungsmitglieder, die Songs wie Gloria In Regum, Ride On, Spirit! oder Chasing The Skyline anstimmen. Das dritte und somit aktuelle Langeisen Wings Of Fire darf da natürlich nicht zu kurz kommen. Mit Out Of Line Music haben sie einen spannenden Partner an ihrer Seite. Als einfache Lückenbüßer wollen sie die Stage jedenfalls nicht verlassen. Fünf von den sechs Stücken stammen tatsächlich vom starken Silberling Wings Of Fire vom März dieses Jahres. Nur For Those Who Died tanzt da aus der Reihe. Wie dem auch sei – Leader und Sänger Viktor Gullichsen kann man nichts Negatives nachsagen, Gleiches gilt für den gesamten Tross, der natürlich noch Luft nach oben hat.