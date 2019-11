Nazareth – 50th Anniversary Tour 2019 am 14.12.2019 im Juz Live Club (Vorbericht)

Headliner: Nazareth

Vorband: Tri State Corner

Ort: JUZ Live Club, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 14.12.2019 (Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr)

Kosten: VVK 33,00 € (zzgl.VVK-Gebühr), 39,00 € AK

Genre: Hard Rock

Veranstalter: Juz Live Club https://juz-live-club.de/

Link: https://www.facebook.com/events/426003808136919/

Die Herzen aller Hard Rock Fans im nördlichen Rheinland-Pfalz dürften im Dezember einen Ticken schneller schlagen, ist es dem Kulturamt Andernach in Verbindung mit Acfm (A Chance For Metal https://www.acfm.info/) doch gelungen, die Kultband Nazareth am 14.12.2019 an den Rhein zu locken.

1968 in Schottland gegründet, zählen sie neben Bands wie Deep Purple, Led Zeppelin und Uriah Heep zweifelsohne zu den Pionieren des Hard Rocks.

Wer kennt nicht ihre Mega-Hits wie Dream On, This Flight Tonight, Hair Of The Dog und natürlich Love Hurts?

Doch auch den Sprung in die Neuzeit haben sie geschafft, wenn auch mit Pete Agnew (Bass) nur noch ein Gründungsmitglied mit am Start ist. Im Jubiläumsjahr 2018 haben sie ihr mittlerweile schon 24. Studioalbum Tattooed On My Brain veröffentlicht, welches für seinen modernen Sound überall hoch gelobt wird und einen spannenden Abend verspricht, mit einem ausgewogenen Mix alter und neuer Songs.

Als Support dürfen sich die Besucher auf Tri State Corner freuen, die durch Verwendung eines im Hard Rock Bereichs eher untypischen Instruments, der Bouzuki, ihren ganz eigenen, unverwechselbaren Sound kreiert haben. Die internationale Truppe Tri State Corner um den durch Rage bekannten Christos Efthimiadis ist wahrlich der Pioneer des Bouzuki Rocks.

Freut euch auf diesen besonderen Abend im JUZ in Andernach. Für Time For Metal wird Kollegin Judith dabei sein und euch berichten!